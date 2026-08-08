Benatia : mes déclarations sur Paris ? Je suis libre, et je me suis senti trahi à Marseille

Mehdi Benatia, l'ancien directeur sportif marocain de l'Olympique de Marseille, a affirmé qu'un futur travail avec le Paris Saint-Germain n'était pas à exclure, expliquant que ses précédentes déclarations sur une possible arrivée au club parisien avaient été mal interprétées, et insistant sur le fait qu'il ne voyait aucune contradiction à travailler avec l'un des plus grands rivaux de son ancien club.

Benatia avait suscité une vive polémique après ses propos tenus dans l'émission « The Bridge » sur la possibilité de travailler à l'avenir au Paris Saint-Germain, et ce alors qu'il occupait encore son poste de dirigeant au sein de Marseille.

Malgré son départ du club français à la fin de la saison dernière, Benatia est revenu clarifier sa position lors d'un long entretien accordé au magazine « France Football », affirmant que ses déclarations ne constituaient pas une offre de services au club parisien, mais simplement une réponse franche à une question hypothétique.

Benatia a déclaré, selon les propos rapportés par RMC : « Je répondais à la question qui prête à polémique, mais mes propos ont été interprétés de travers. »

Il a ajouté : « Mon message n'était pas : si Nasser Al-Khelaïfi m'appelle demain, j'y vais. J'ai une bonne relation avec lui, et s'il m'appelle dans plusieurs années et que l'occasion me convient, alors j'irai. »

« Paris est le rival de Marseille : et alors ? »

Benatia a répondu aux critiques dont il a fait l'objet en raison de ses propos sur la possibilité de travailler à Paris, affirmant qu'il ne voyait aucune raison qui l'empêcherait de prendre la décision qui convient à son avenir professionnel.

Il a déclaré : « Je suis libre. Que dois-je faire ? Et pour qui ? J'ai essayé de servir Marseille dans l'intérêt du club. Le Paris Saint-Germain est le rival, et alors ? »

Le Marocain a insisté sur le fait que sa position ne représentait pas une tentative de se rapprocher de la direction du club parisien, déclarant : « Nous sommes des professionnels et nous travaillons. Je fais ce que je veux. Voilà le message, ce n'était en aucun cas une tentative d'offrir mes services. »

Les déclarations de Benatia revêtent une sensibilité particulière au vu de l'inimitié historique entre Marseille et le Paris Saint-Germain, les transferts de joueurs entre les deux clubs étant extrêmement rares, tandis qu'une telle démarche au niveau des dirigeants paraît encore plus rare.

Le Français Alain Roche constitue l'un des exemples récents les plus marquants, lui qui a joué pour Marseille en 1990, avant d'occuper par la suite le poste de responsable du recrutement au Paris Saint-Germain entre 2006 et 2011.

Benatia dévoile les coulisses de la « trahison » à Marseille

Dans le même entretien, Benatia est revenu en détail sur les raisons de la rupture avec la direction de Marseille, qui l'a finalement conduit à quitter son poste de directeur du football.

Le Marocain a indiqué que le point de bascule est survenu lors du déplacement de l'équipe au Koweït en janvier dernier, pour disputer le match de la Coupe des champions face au Paris Saint-Germain, qui s'est soldé par un match nul 2-2 avant la défaite de Marseille aux tirs au but.

Benatia a expliqué qu'une réunion qui l'avait alors réuni avec l'ancien président du club Pablo Longoria et le propriétaire du club Frank McCourt lui avait révélé l'ampleur des problèmes financiers dont souffrait Marseille.

Il a déclaré, selon les propos rapportés par RMC : « J'ai compris que nous devions vendre pour 30 millions d'euros de joueurs. C'est pourquoi je me suis débarrassé de Ruben Blanco et Derek Cornelius, qui ne voulaient pas prolonger, et j'ai eu recours aux prêts pour alléger la masse salariale. »

Il a ajouté : « Mais j'en voulais à tout le monde. »

Benatia a affirmé que cette réunion avait constitué un tournant dans sa relation avec la direction de Marseille, même s'il n'avait pas pris la décision de partir à ce moment-là.

Il a déclaré : « C'était le point de rupture, mais je n'avais pas décidé de partir. J'étais très en colère : je me bats pour le club, puis je découvre la situation financière. »

Il a poursuivi : « Je me suis senti trahi à cause de la situation. Quand les versions divergent, j'aime réunir tout le monde autour de la table. Personne ne peut mentir ni se défiler. »

Il a également évoqué sa décision de quitter Marseille sans signer le moindre accord l'empêchant de parler de son expérience au sein du club, déclarant : « Quand j'ai quitté Marseille, j'ai demandé zéro et je n'ai rien signé concernant la confidentialité. Il n'est pas nécessaire d'acheter mon silence. Ce que j'ai à dire coûte très cher, et la vérité n'a pas de prix. »

Pour défendre la période qu'il a passée au club, Benatia a souligné que les chiffres du marché des transferts ne mentent pas, affirmant qu'il n'était pas responsable de la situation financière qu'il avait trouvée à son arrivée.

Il a déclaré : « Quand je suis arrivé en novembre 2023, Marseille était sous la surveillance de l'organe de contrôle financier des clubs. Qui est responsable ? Je n'étais pas là à ce moment-là. »

Il a ajouté : « En deux ans et demi, nous avons vendu pour 259 millions d'euros de joueurs et dépensé 275 millions en recrues. Les hommes peuvent mentir, mais les chiffres, eux, ne mentent pas. »