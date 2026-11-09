La sélection algérienne a essuyé deux nouveaux coups durs avant ses deux rencontres face au Togo dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027, après que la Fédération algérienne de football a annoncé l'absence du duo Mohamed Belaïd Bloumi et Jaouen Hadjam en raison de blessures, venant s'ajouter au gardien Abdellatif Ramdane, qui a quitté le stage à la suite du décès de son père.

La Fédération algérienne a précisé, dans un communiqué officiel publié ce lundi, que la blessure a privé Bloumi et Hadjam de rejoindre les rangs de la sélection, au moment où le sélectionneur Ibrahim Hamdani se prépare à disputer deux rencontres importantes face au Togo les 14 et 17 novembre courant, dans le cadre des troisième et quatrième journées des éliminatoires.

Hadjam, défenseur de Brighton en Angleterre, était resté sur le banc des remplaçants lors de la victoire de son équipe contre Brentford sur le score de 2-0, dimanche, en Premier League, tandis que l'attaquant Bloumi avait manqué la défaite de Hull City face à Arsenal, qui recevait, sur le score d'un but à zéro, samedi.

Le staff technique a décidé de convoquer le défenseur Fahem Benaïssa Yahia, joueur de Mantoue, qui évolue en Serie B italienne, pour pallier l'absence de Hadjam.

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La Fédération algérienne avait annoncé auparavant la convocation du gardien Rayane Yesli, joueur de l'Olympique Akbou, pour remplacer Abdellatif Ramdane, dispensé de participer au stage en raison du décès de son père.

La sélection algérienne occupe la tête du classement du groupe 9 avec 4 points, récoltés lors des deux premières journées, devançant d'un point la Zambie et le Togo, tandis que le Burundi ferme la marche avec un seul point.