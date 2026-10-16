Lors d'une nouvelle soirée européenne qui confirme son statut de pilier du projet du Real Madrid, la star anglaise Jude Bellingham a célébré un accomplissement exceptionnel, en disputant son 150e match sous le maillot de la Maison Blanche, lors de la confrontation face à la Roma en Ligue des champions.

Le stade a été le témoin d'une étape marquante dans la carrière du golden boy anglais, qui n'a pas encore dépassé les 23 ans, mais qui s'est imposé comme une valeur sûre de l'effectif merengue. À l'issue de la rencontre, le joueur a été honoré à la cité sportive du Real Madrid, « Valdebebas », où il a reçu un maillot commémoratif portant le numéro 150, dans une atmosphère festive reflétant l'ampleur de l'estime dont il jouit au sein du club.

Dans des déclarations rapportées par le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », Bellingham a exprimé des sentiments mêlés de fierté et de bonheur : « Je suis très heureux et très fier, c'est toujours un plaisir de jouer pour ce club, et j'espère que cela continuera pendant de nombreuses années. »

L'international anglais a ajouté, soulignant son attachement affectif au maillot blanc : « Le Real Madrid signifie beaucoup pour moi parce que c'est le plus grand club du monde. C'est un immense honneur de jouer ici et d'atteindre les 150 matches. »

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Au sujet de son évaluation de la saison en cours et de son rôle grandissant au sein du groupe, Bellingham s'est exprimé avec une maturité remarquable : « J'ai 23 ans, donc si je suis un joueur d'expérience… Je prends du plaisir dans mon rôle au sein de l'équipe, et j'espère que nous pourrons progresser et remporter des titres. »

Le milieu de terrain du Real Madrid a conclu son propos par un message à la fois réaliste et ambitieux, à l'image de la mentalité du club : « Parfois, il y a des matches un peu plus difficiles, mais nous avons gagné la plupart d'entre eux. Nous devons continuer à travailler, à progresser et à décrocher la victoire lors des prochaines rencontres. »

Depuis son arrivée au Real Madrid, Bellingham continue d'asseoir son statut de l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, grâce à son leadership et à ses statistiques décisives, confirmant que le cap des 150 matches n'est que le début d'un chapitre de gloire plus long encore sous le maillot madrilène.







