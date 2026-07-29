Le PSV a de sérieuses chances de recruter Giorgi Tsitaishvili, selon le journaliste italien spécialisé dans les transferts Rudy Galetti. L’ailier de 25 ans est libre de tout contrat après son départ du Dynamo Kiev.

À l’heure actuelle, l’entraîneur Peter Bosz dispose de suffisamment d’options sur les ailes. Avec Ruben van Bommel et Couhaib Driouech, il compte deux ailiers gauches dans son effectif, tandis que Dennis Man et Esmir Bajraktarevic peuvent évoluer à droite. En outre, Ivan Perisic peut jouer des deux côtés.

Malgré cela, la recherche d’un renfort supplémentaire se poursuit. Cela a peut-être à voir avec le retour de blessure de Van Bommel ou avec un possible départ de Perisic. Le Croate de 37 ans n’a pas caché son souhait de revenir à l’Inter, son ancien grand amour.

Tsitaishvili est un ailier polyvalent capable d’évoluer aussi bien sur le flanc gauche que sur le flanc droit. L’international géorgien est connu pour sa vitesse, ses dribbles et son jeu direct, lui qui aime provoquer son adversaire en un contre un. Grâce à sa capacité à jouer des deux pieds, il peut en outre être utilisé des deux côtés du terrain.

L’attaquant de 25 ans a été formé au Dynamo Kiev, mais a évolué ces dernières années sous forme de prêt dans différents clubs. La saison dernière, il a disputé 35 matches avec le FC Metz, pour 3 buts et 2 passes décisives. Son contrat ayant expiré cet été, Tsitaishvili peut être recruté librement.

Le PSV veut en profiter intelligemment. Selon Galetti, le club d’Eindhoven, avec Fribourg, tient la corde. De son côté, Tsitaishvili n’a encore rien décidé.

Il a toutefois clairement fait savoir qu’il n’avait en tout cas pas l’intention de partir en Arabie saoudite. L’attaquant disposait d’une offre très lucrative d’Al Taawoun, mais a dit non aux millions du Moyen-Orient. Il veut absolument rester en Europe.