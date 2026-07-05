Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Belgique : Garcia réagit à l’affaire Balogun : « C’est une farce. Défendons le football. »

États-Unis vs Belgique
États-Unis
Belgique
Coupe du monde

Suspension d'un match levée in extremis. Folarin Balogun, l’attaquant des États-Unis, pourra donc affronter la Belgique après avoir été expulsé lors du match contre la Bosnie-Herzégovine. La FIFA a annoncé que sa suspension serait levée sous condition : tant qu’il ne commettra pas une autre faute de ce type, la journée de suspension restera en sursis. Une décision qui a suscité de nombreuses polémiques.


L’entraîneur de la Belgique, Rudi Garcia, a réagi avec ironie : « Je ne savais pas qu’à la Coupe du monde, tout comme à la FIFA, le 5 juillet correspondait en réalité au 1^(er) avril. C’est un poisson d’avril. »


Nous ne défendons ni la sélection nationale ni la fédération, nous défendons le football et son intégrité. »

Coupe du monde
États-Unis crest
États-Unis
E-U
Belgique crest
Belgique
BEL
Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google