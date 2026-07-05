Belgique : Garcia réagit à l’affaire Balogun : « C’est une farce. Défendons le football. »

Suspension d'un match levée in extremis. Folarin Balogun, l’attaquant des États-Unis, pourra donc affronter la Belgique après avoir été expulsé lors du match contre la Bosnie-Herzégovine. La FIFA a annoncé que sa suspension serait levée sous condition : tant qu’il ne commettra pas une autre faute de ce type, la journée de suspension restera en sursis. Une décision qui a suscité de nombreuses polémiques.





L’entraîneur de la Belgique, Rudi Garcia, a réagi avec ironie : « Je ne savais pas qu’à la Coupe du monde, tout comme à la FIFA, le 5 juillet correspondait en réalité au 1^(er) avril. C’est un poisson d’avril. »





Nous ne défendons ni la sélection nationale ni la fédération, nous défendons le football et son intégrité. »