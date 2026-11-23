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Valon Behrami donne son avis sur l’Inter sans mâcher ses mots.

L’ancien milieu de terrain suisse, passé par le Genoa, le Vérone, la Lazio, la Fiorentina, Naples et l’Udinese, a déclaré en direct sur Dazn avant le déplacement de dimanche soir sur le terrain de l’Atalanta : « L’Inter a un gros problème sur le marché des transferts. La politique des propriétaires, qui consiste à investir dans de jeunes joueurs pour les valoriser puis les revendre, ne permet pas de prolonger les contrats de joueurs importants arrivant à échéance, comme Calhanoglu, qui peut encore offrir deux ans au plus haut niveau. »

« L’Inter n’a pas de joueurs susceptibles d’être revendus, à part Bisseck, Carlos Augusto et Bastoni en défense : c’est un problème. D’autant que les autres grands clubs européens, comme le Paris Saint-Germain, ont vendu leurs remplaçants pour plus de 100 millions d’euros l’été dernier. »

Toujours avant le coup d’envoi, Behrami a également parlé du latéral anglais Djed Spence : « On dirait qu’il débarque de La La Land ou d’Hollywood. Il se prend pour une star, mais ici, c’est un joueur de complément. »

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Puis, après le match nul 4-4, Behrami a aussi critiqué son compatriote Akanji : « Le problème, c’est qu’il a gardé cette attitude depuis son passage au Manchester City de Guardiola, une équipe dominante qui défendait en gardant le ballon. Mais l’Inter, c’est une autre histoire. Il a toujours eu cette attitude en sélection aussi, où il n’a jamais été un leader et ne le sera jamais par son caractère. Cela se retrouve aussi dans les propos qu’il a tenus après la victoire contre Côme, lorsqu’il a dit ne rien voir de phénoménal dans l’équipe de Fabregas : tu es l’Inter et tu te compares à Côme ? Ce sont deux parcours complètement différents. On le voit aussi sur le terrain : tu entres pour apporter de la solidité à la défense, mais tu es en difficulté et tu lâches tes adversaires au marquage. Avec les qualités qu’il a, je ne comprends pas jusqu’où il veut aller en tant que joueur. »