Bedouet, Laurey... les réactions après Strasbourg-Bordeaux

Strasbourg s'est qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue après sa victoire contre Bordeaux. Découvrez les réactions des protagonistes.

Eric Bedouet : "On n’a pas existé on a manqué de plein de choses, on a fait des fautes en défense que l’on n’a pas l’habitude de faire. Ils ont joué de façon directe et de manière agressive. On n’a pas su gérer le 1-0, ils jouent avec leurs qualités, il faut s’adapter. Il y a plein de petites choses qui font que quand ça ne va pas, ça ne va pas. C’était l’opportunité de faire quelque chose de bien cette année, il n’y avait pas Paris je ne sais pas si on en était conscients. On savait qu’on pouvait espérer jusqu’à fin mars avoir de l’envie, c’était bien pour tout le monde, le vestiaire est déçu. On fait toujours des petites fautes, ça ne m’a pas plu. Peut-être que certains joueurs vont devoir se reposer. Ce sont des périodes difficiles, dans les têtes c’est délicat. On a des jeunes joueurs qui sont perturbés, il va falloir se reconcentrer. S’il sont sollicités tant mieux pour eux mais l’essentiel est ailleurs, il faut donner une autre image. On va récupérer déjà"

Éric Bedouet : "On va faire notre autocritique... Si on veut espérer mieux, remonter au classement il va falloir sortir le grand jeu. On est capable de le faire mais ça demande beaucoup d’efforts." #Girondins — Adrien Mathieu (@Mth_Adrien) 30 janvier 2019

Thierry Laurey lunaire en conférence de presse : "en ce moment mes joueurs me maintiennent en vie mais c’est vous (les journalistes) qui m’énervez" #RCSA #Bordeaux — Adrien Mathieu (@Mth_Adrien) 30 janvier 2019

Le tour d’honneur des Strasbourgeois a duré au moins 15 minutes. Communion parfaite avec la Meinau. Première finale de coupe depuis 2005 et c’est largement mérité pic.twitter.com/MEO00uHHy6 — Adrien Mathieu (@Mth_Adrien) 30 janvier 2019

Dimitri Lienard :

"Comme dit le coach, on aura chacun un opinel avec nous"

Dimitri Lienard évoque la future finale de la Coupe de la Ligue à venir pour Strasbourg contre Guingamp #RCSA pic.twitter.com/VknIRfNnE3 — Goal France (@GoalFrance) 30 janvier 2019

Pablo Martinez :

"On est en haut de l’affiche, on savoure" 5e de L1 et en finale de la Coupe de la Ligue, Pablo Martinez est aux anges en ce moment #RCSA pic.twitter.com/HveeFmvxqn — Goal France (@GoalFrance) 30 janvier 2019

Youssouf Fofana :

"Top 3 et Coupe de la Ligue ... pour une première année en pro ce serait parfait" les ambitions élevées de Youssouf Fofana (20 ans) pour cette fin de saison avec Strasbourg #RCSA pic.twitter.com/gBlOln38K3 — Goal France (@GoalFrance) 30 janvier 2019

Adrien Mathieu, à La Meinau