L'Union européenne de football intensifie sa recherche d'un candidat consensuel, afin de faire obstacle à un quatrième mandat de Gianni Infantino à la présidence de la FIFA.

Le journal Sport, citant Sky Sport Allemagne, rapporte que certaines parties au sein de l'UEFA et de la Fédération allemande ont avancé le nom de David Beckham, légende de la sélection anglaise, comme l'une des options envisagées pour affronter Infantino.

La dernière réunion du Conseil de la Fédération internationale de football a été l'étincelle qui a déclenché ces manœuvres, après s'être achevée de manière extrêmement décevante pour les détracteurs d'Infantino.

Bien que l'Union européenne de football se soit présentée à cette réunion avec une série de questions portant sur des dossiers majeurs, tels que les droits commerciaux et les droits de diffusion télévisée, Infantino a une nouvelle fois évité d'apporter des réponses directes, au moment où il prépare le terrain pour un quatrième mandat présidentiel.

Le temps qui presse met le bloc des opposants sous pression, puisque le délai officiel pour l'enregistrement des candidatures auprès de la Fédération internationale de football expire le 18 novembre prochain.

Le président de la Fédération allemande de football, Bernd Neuendorf, l'a clairement reconnu lors de déclarations exclusives aux chaînes RTL et Sky Sport : « Nous maintenons notre objectif de voir quelqu'un d'autre à la tête de la FIFA, et cela exige bien sûr de présenter un candidat alternatif. »

À la suite du sommet qui a réuni les présidents des fédérations européennes à Berlin, l'Union européenne de football a défini les critères requis pour choisir la personnalité adaptée à ce poste.

L'organisation exige que le candidat soit une personnalité respectée et bénéficiant d'une large acceptation dans le monde du football, qu'il dispose d'une expérience administrative et d'une capacité à bâtir des alliances entre les confédérations continentales, ainsi que d'un engagement ferme en faveur de l'intégrité et des réformes.

Lors de cette réunion qui a rassemblé les responsables des fédérations, un critère essentiel a été rappelé à plusieurs reprises : la nécessité que le candidat possède le charisme et la stature internationale lui permettant de rivaliser avec la vaste présence médiatique et la forte influence institutionnelle dont bénéficie Infantino.

Parmi les noms qui circulent dans les milieux européens, celui de David Beckham s'est imposé comme l'option la plus frappante et la plus inattendue.

L'ancienne star du football anglais possède des atouts largement inhabituels dans les milieux dirigeants traditionnels des fédérations sportives. Sa notoriété médiatique mondiale et son indépendance financière se conjuguent à une véritable influence exécutive, dont il a fait la preuve en tant que copropriétaire du club de l'Inter Miami en Major League Soccer, un projet couronné par la signature de Lionel Messi.

Par ailleurs, son lien étroit avec le marché nord-américain en fait un trait d'union approprié entre le football européen et la Confédération d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes de football, l'une des parties que l'Union européenne de football cherche à rallier pour bâtir une majorité alternative au bloc favorable à Infantino, qui conserve son influence en Afrique et en Asie.

Malgré l'attrait de cette proposition, sa mise en œuvre comporte d'immenses difficultés. Beckham a en effet historiquement entretenu une relation très étroite avec Infantino lui-même, et il a participé activement aux événements et aux campagnes officielles de la Fédération internationale de football.