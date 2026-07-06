Beckford inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire de l'Angleterre à la Coupe du monde

Jordan Pickford, le gardien de l’équipe d’Angleterre, a entamé la rencontre face au Mexique par un nouvel exploit historique, inscrivant ainsi son nom parmi les légendes du football anglais au stade Azteca, lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, dans l’un des temples du football mondial.

Selon le site français « Stats Foot », Pickford a disputé son 17e match sous le maillot de l’équipe d’Angleterre en phase finale de la Coupe du monde, égalant ainsi le record détenu par le légendaire gardien Peter Shilton, qui est le joueur ayant disputé le plus grand nombre de matches avec la sélection anglaise dans l’histoire de la compétition.

Cet exploit vient couronner une carrière internationale déjà riche, au cours de laquelle Pickford s’est imposé comme un pilier des Three Lions, conservant son statut de titulaire depuis plusieurs éditions de la Coupe du monde et brillant sur les plus grandes scènes internationales.

La rencontre entre l’Angleterre et le Mexique suscite un vif intérêt de la part du public et des médias, puisqu’elle figure parmi les affiches majeures des huitièmes de finale, les deux formations nourrissant de grandes ambitions pour poursuivre leur parcours vers les phases finales et briguer le titre de la Coupe du monde 2026.

Les Mexicains avaient validé leur billet pour les 8es de finale grâce à une victoire méritée 2-0 face à l’Équateur, leur offrant un rendez-vous très attendu avec les Three Lions devant leur public.

De son côté, l’Angleterre a validé son billet pour les huitièmes grâce à un succès étriqué face à la République démocratique du Congo (2-1), et aborde désormais ce rendez-vous avec confiance. Les Three Lions défient donc le Mexique dans un duel où chaque formation visera un ticket pour les quarts de finale.