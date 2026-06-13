Bebe clarifie les spéculations sur son retour au Real Madrid et livre son analyse sur le transfert de Bernardo Silva

Pepe, ancien défenseur emblématique du Real Madrid et de la sélection portugaise, s’est exprimé sur plusieurs sujets concernant le club madrilène en marge du match des légendes Real Madrid-Inter Milan, disputé samedi.

Interrogé sur les rumeurs envoyant son compatriote Bernardo Silva au Real Madrid, il a répondu : « C’est sans aucun doute un joueur extrêmement talentueux. Il est effectivement libre de tout contrat, je ne sais pas si le transfert se concrétisera, mais le président Pérez sait toujours ce qui est le mieux pour l’équipe. »

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Il a également exprimé son admiration pour le nouveau défenseur madrilène Ibrahima Konaté, assurant qu’il était capable de « réaliser de grandes performances ».

L’ancien défenseur des Merengues a affirmé : « J’admire vraiment Konaté et j’espère qu’il sera meilleur que moi. Ce serait le signe que tout se passe comme prévu ici au Real Madrid, que nous remportons des titres, et c’est exactement ce que je souhaite. »

Il a également affirmé que le club merengue retrouverait rapidement le chemin des titres : « Le Real Madrid remportera à nouveau des titres, j’en suis certain. »

Quant aux rumeurs l’envoyant au sein du staff technique de José Mourinho, il a coupé court : « Ce ne sont que des spéculations. Un matin, je me suis réveillé en me demandant ce qui se passait, car je n’avais rien entendu à ce sujet. »