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De nouveaux problèmes pour Jamal Musiala, milieu offensif du Bayern Munich né en 2003. Dans un communiqué publié sur ses canaux officiels, le Bayern Munich indique : « Blessure musculaire pour Jamal Musiala. Le service médical du Bayern Munich a diagnostiqué ce vendredi une blessure musculaire à la cuisse droite chez Jamal Musiala. Musiala sera donc indisponible pour une durée indéterminée. Bon rétablissement, Jamal ! »

Fabrizio Romano rapporte que Musiala sera absent jusqu’au début de l’année 2027 en raison d’une blessure musculaire. Musiala souffre d’une nouvelle lésion des fibres musculaires à la cuisse gauche et son année 2026 peut être considérée comme terminée.

Ces derniers jours, les prises de position de Hoeness et Rummenigge, deux membres de la direction du Bayern, avaient fait grand bruit. Le capitaine du club bavarois, Kimmich, leur avait répondu au sujet de l’état de santé général de Musiala et de sa relation avec le club, notamment sur le plan financier.

Le milieu offensif allemand, qui a connu plusieurs périodes d’absence cette saison en raison d’une affection neurologique dont il souffre, pourrait ne jamais retrouver son meilleur niveau. Des doutes subsistent à ce sujet, indépendamment de la blessure musculaire annoncée aujourd’hui.

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Des dirigeants du club bavarois en ont parlé publiquement. D’abord le président d’honneur Uli Hoeness : « Pour l’instant, il continue de percevoir son salaire. Mais imaginez que le Bayern remette en question son contrat en disant que ce qu’il peut apporter aujourd’hui ne correspond plus à ce que prévoit l’accord. »

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Puis Karl-Heinz Rummenigge, membre du conseil d’administration : « Il faut parler à la famille, au joueur et surtout à son agence, parce que ces montants, je suis désolé de le dire, ne sont plus tenables. Ce que nous savons indique malheureusement qu’il ne retrouvera pas son niveau d’avant, celui qu’il a montré tant de fois dans ce stade. Nous voulons tous le voir revenir, idéalement dans la meilleure forme possible. Mais que se passera-t-il si ce n’est pas le cas ? Nous devons aussi penser aux finances. »

Musiala est sous contrat pour 25 millions par an, un montant qui pèse effectivement très lourd dans les comptes d’un club s’il n’est pas accompagné de performances à la hauteur. Mais de telles déclarations ont suscité la stupeur et plusieurs polémiques en Allemagne, autour de l’opportunité de parler publiquement d’argent et de santé.

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Parmi ceux qui ont ouvertement contesté l’attitude du Bayern Munich figure Joshua Kimmich, le capitaine du club : « Ce que je ne comprends pas, c’est la manière dont tout cela est communiqué publiquement. Cela ne doit jamais se faire aux dépens d’un joueur. Bien sûr, le club est plus grand que nous, les joueurs, mais il n’est pas plus grand que l’être humain. C’est absolument inacceptable et indigne du Bayern Munich. Quand il s’agit des performances des joueurs, les critiques sont légitimes et nous devons les accepter. Cela fait partie du métier. Mais ici, il était question d’un autre problème, qui aurait dû être réglé en interne et non publiquement. »