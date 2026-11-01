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Bayern Munich - Bayer Leverkusen : qui diffuse le match en direct aujourd’hui à la télévision et en streaming ?

Bayern Munich vs Bayer Leverkusen
Bayern Munich
Bayer Leverkusen
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En Coupe d’Allemagne féminine, le Bayern Munich affronte le Bayer Leverkusen. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez rencontrer des restrictions géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut alors s’avérer très utile.

  • Choisissez un VPN fiable. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone portable ou tablette).
  • Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans le pays où le match est officiellement diffusé.
FranceDAZN
BelgiqueDAZN
SuisseSky Sport Mix
CanadaFubo
  • Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre emplacement numérique (adresse IP).
  • Rendez-vous sur la plateforme du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle de la chaîne sportive qui détient les droits de diffusion.
  • Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte ou connectez-vous auprès du diffuseur officiel pour obtenir un accès complet et profiter du match !

Bayern Munich - Bayer Leverkusen : heure du coup d’envoi

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DFB Pokal Frauen - 1/8

Le match entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen débutera le 1er novembre 2026 à 15 h 00.

Bayern Munich - Bayer Leverkusen : où voir le match en direct aujourd’hui à la télévision et en streaming ?

Le match entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen en Coupe d’Allemagne féminine sera diffusé en direct sur WOW. Toutes les options pour le suivre en streaming sont présentées ci-dessous.

Les temps forts de la semaine : qu’en est-il du Bayern Munich et du Bayer Leverkusen ?

Le Bayern Munich aborde ce match de coupe avec un bilan de quatre victoires et un nul lors de ses cinq dernières rencontres officielles. Les Munichoises ont récemment gagné 1:5 sur le terrain du RB Leipzig en Bundesliga, après une victoire 5:0 contre le VfB Stuttgart. En Ligue des champions féminine, elles ont fait match nul 2:2 contre le Real Madrid Femenino et gagné 3:0 sur le terrain de Benfica. Sur ces cinq rencontres, le Bayern a marqué 16 buts et en a encaissé trois.

Le Bayer Leverkusen compte trois victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa rencontre la plus récente s’est soldée par une défaite 0:2 à domicile contre Nuremberg en Bundesliga. Auparavant, Leverkusen avait gagné 3:2 contre le Werder Brême et 1:2 à Fribourg. Au total, l’équipe a marqué huit buts et en a encaissé sept lors de ces cinq rencontres.

FCB

FCB - Forme

BEN
V0-3
FFC
V0-1
STU
V5-0
RBL
V1-5
RMA
N2-2
But marqué (encaissé)
16/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
LEV

LEV - Forme

FRE
V1-2
VBE
V0-2
SVW
V3-2
FFC
N1-1
FCN
D2-0
But marqué (encaissé)
8/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Bayern Munich - Bayer Leverkusen : compositions d’équipe

Bayern Munich - Bayer Leverkusen : forme récente

FCB

FCB - Forme

BEN
V0-3
FFC
V0-1
STU
V5-0
RBL
V1-5
RMA
N2-2
But marqué (encaissé)
16/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
LEV

LEV - Forme

FRE
V1-2
VBE
V0-2
SVW
V3-2
FFC
N1-1
FCN
D2-0
But marqué (encaissé)
8/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
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Bayern Munich - Bayer Leverkusen : bilan des confrontations directes

Face à face

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Bayer Leverkusen
LEV
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Bayern Munich
FCB
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13Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué2/5

Bayern Munich - Bayer Leverkusen : les classements

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