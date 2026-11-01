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Bayern Munich - Bayer Leverkusen : heure du coup d’envoi
Le match entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen débutera le 1er novembre 2026 à 15 h 00.
Bayern Munich - Bayer Leverkusen : où voir le match en direct aujourd’hui à la télévision et en streaming ?
Le match entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen en Coupe d’Allemagne féminine sera diffusé en direct sur WOW. Toutes les options pour le suivre en streaming sont présentées ci-dessous.
Les temps forts de la semaine : qu’en est-il du Bayern Munich et du Bayer Leverkusen ?
Le Bayern Munich aborde ce match de coupe avec un bilan de quatre victoires et un nul lors de ses cinq dernières rencontres officielles. Les Munichoises ont récemment gagné 1:5 sur le terrain du RB Leipzig en Bundesliga, après une victoire 5:0 contre le VfB Stuttgart. En Ligue des champions féminine, elles ont fait match nul 2:2 contre le Real Madrid Femenino et gagné 3:0 sur le terrain de Benfica. Sur ces cinq rencontres, le Bayern a marqué 16 buts et en a encaissé trois.
Le Bayer Leverkusen compte trois victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa rencontre la plus récente s’est soldée par une défaite 0:2 à domicile contre Nuremberg en Bundesliga. Auparavant, Leverkusen avait gagné 3:2 contre le Werder Brême et 1:2 à Fribourg. Au total, l’équipe a marqué huit buts et en a encaissé sept lors de ces cinq rencontres.