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Bayer Leverkusen - Marseille : heure du coup d’envoi

Ligue Europa - Journée 4 5 nov. 2026 - 15:00 BayArena

Le match entre le Bayer Leverkusen et Marseille débutera le 5 novembre 2026 à 21 h.

Bayer Leverkusen - Marseille : sur quelle chaîne et en streaming voir le match en direct aujourd’hui ?

Le match de Ligue Europa entre le Bayer Leverkusen et Marseille sera diffusé en direct en Allemagne sur RTL et RTL+. Toutes les informations concernant la diffusion figurent ci-dessous.

Les temps forts de la semaine : que s’est-il passé du côté du Bayer Leverkusen et de Marseille ?

Le Bayer Leverkusen aborde ce match avec un bilan contrasté : lors de ses cinq dernières rencontres officielles, le club a signé trois victoires et subi deux défaites. Il s’est récemment incliné 2-4 face au VfB Stuttgart en Bundesliga. Son succès 5-2 contre Nuremberg en Coupe d’Allemagne constitue un point positif. Au total, Leverkusen a inscrit douze buts et en a encaissé dix sur cette série de cinq matchs.

Marseille affiche une belle forme et a remporté trois de ses cinq derniers matchs officiels. Son résultat le plus récent est une victoire 2-0 contre Toulouse en Ligue 1. Auparavant, l’OM avait battu Le Havre 4-3. Les seuls revers sont survenus en Ligue Europa : une défaite 0-1 contre l’Olympiakos et un but encaissé sur le score de 1-0 contre Sturm Graz. Au total, Marseille a marqué douze fois et encaissé quatre buts lors de ses cinq derniers matchs.

Bayer Leverkusen - Marseille : compositions d’équipe

Bayer Leverkusen - Marseille : la forme des équipes

Bayer Leverkusen - Marseille : bilan des confrontations directes

Bayer Leverkusen - Marseille : les classements