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Bayer Leverkusen - Marseille en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Bayer Leverkusen vs Marseille
Bayer Leverkusen
Marseille
Ligue Europa

En Ligue Europa, le Bayer Leverkusen affronte Marseille. Mais qui diffuse la rencontre en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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Bayer Leverkusen - Marseille : heure du coup d’envoi

crest
Ligue Europa - Journée 4
BayArena

Le match entre le Bayer Leverkusen et Marseille débutera le 5 novembre 2026 à 21 h.

Bayer Leverkusen - Marseille : sur quelle chaîne et en streaming voir le match en direct aujourd’hui ?

Le match de Ligue Europa entre le Bayer Leverkusen et Marseille sera diffusé en direct en Allemagne sur RTL et RTL+. Toutes les informations concernant la diffusion figurent ci-dessous.

Les temps forts de la semaine : que s’est-il passé du côté du Bayer Leverkusen et de Marseille ?

Le Bayer Leverkusen aborde ce match avec un bilan contrasté : lors de ses cinq dernières rencontres officielles, le club a signé trois victoires et subi deux défaites. Il s’est récemment incliné 2-4 face au VfB Stuttgart en Bundesliga. Son succès 5-2 contre Nuremberg en Coupe d’Allemagne constitue un point positif. Au total, Leverkusen a inscrit douze buts et en a encaissé dix sur cette série de cinq matchs.

Marseille affiche une belle forme et a remporté trois de ses cinq derniers matchs officiels. Son résultat le plus récent est une victoire 2-0 contre Toulouse en Ligue 1. Auparavant, l’OM avait battu Le Havre 4-3. Les seuls revers sont survenus en Ligue Europa : une défaite 0-1 contre l’Olympiakos et un but encaissé sur le score de 1-0 contre Sturm Graz. Au total, Marseille a marqué douze fois et encaissé quatre buts lors de ses cinq derniers matchs.

B04

B04 - Forme

SCF
V2-1
OFI
V0-2
TSG
D3-0
FCN
V5-2
VFB
D2-4
But marqué (encaissé)
11/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
OM

OM - Forme

OLY
D0-1
SCO
V2-5
SGR
D1-0
LEH
V4-3
TFC
V2-0
But marqué (encaissé)
11/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Bayer Leverkusen - Marseille : compositions d’équipe

Bayer Leverkusen vs Marseille Équipes probables

Entraineur

  • C. Martinez

Bayer Leverkusen - Marseille : la forme des équipes

B04

B04 - Forme

SCF
V2-1
OFI
V0-2
TSG
D3-0
FCN
V5-2
VFB
D2-4
But marqué (encaissé)
11/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
OM

OM - Forme

OLY
D0-1
SCO
V2-5
SGR
D1-0
LEH
V4-3
TFC
V2-0
But marqué (encaissé)
11/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Bayer Leverkusen - Marseille : bilan des confrontations directes

Face à face

Bayer LeverkusenNulMarseille
1
0
1
Jeux d'amitié des clubs
Marseille badge
Marseille
OM
1
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
1
Marseille badge
Marseille
OM
4
FDM
3Buts marqués5
Matchs au-delà des 2.5 buts2/2
Les deux équipes ont marqué2/2

Bayer Leverkusen - Marseille : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
431041+310
N
V
V
V
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
V
V
V
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
V
V
V
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
V
N
V
7
Juventus FCJuventus FCJUV
321093+67
N
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
N
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
N
V
V
10
AlkmaarAlkmaarAZ
320162+46
V
V
D
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
D
V
V
12
RennesRennesREN
413043+16
N
N
V
N
13
LyonLyonOL
320156-16
D
V
V
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
V
N
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
N
D
V
16
Sparta PragueSparta PragueSPP
311153+24
D
N
V
17
LevskiLevskiLES
31113304
V
N
D
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
D
V
N
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
D
N
20
NEC NimégueNEC NimégueNEC
311158-34
V
N
D
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
N
D
V
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
V
D
D
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
V
D
D
24
Milan ACMilan ACMIL
310245-13
D
V
D
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
V
D
D
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
D
D
V
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
D
V
D
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
D
D
V
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
301227-51
N
D
D
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
D
D
N
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
D
N
D
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
N
D
D
33
PlzenPlzenVPL
300327-50
D
D
D
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
D
D
D
35
CelticCelticCEL
300339-60
D
D
D
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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