La défaite de Liverpool face à Manchester City sur le score de 3-0, ce dimanche à Anfield, s'inscrit parmi les plus lourds revers subis par les Reds à domicile depuis la création de la Premier League, selon « BBC Sport », Liverpool n'ayant jamais perdu chez lui par un écart supérieur à 3 buts dans cette compétition.

La liste est emmenée par deux défaites sur le score de 1-4 : la première face à Chelsea en 2005, la seconde contre Manchester City en 2021. Viennent ensuite 3 défaites sur le score de 0-3 : contre West Ham en 2015, Nottingham Forest en 2025, puis face à Manchester City aujourd'hui.

À lire également

Le Bernabéu se révolte : les sifflets poursuivent les joueurs du Real Madrid face à Villarreal

En vidéo : Diomandé inscrit son premier but avec le Real Madrid, et carton rouge pour Vinicius après l'ouverture du score

Erling Haaland a ouvert le score pour City à la 65e minute, avant que le Belge Jérémy Doku n'ajoute le deuxième but à la 68e minute, puis que le Français Rayan Cherki ne complète le triplé à la 78e minute.

Les trois buts sont tombés en 13 minutes seulement, après l'expulsion du Néerlandais Ryan Gravenberch, milieu de terrain de Liverpool, à la 62e minute, à la suite d'un second avertissement.

Avec ce succès, City conforte sa place de leader de la Premier League, avec un bilan parfait de 18 points en 6 matches, tandis que Liverpool reste bloqué à 9 points, au neuvième rang.

Manchester City se prépare à recevoir le Paris Saint-Germain, mercredi prochain à l'Etihad Stadium, dans le cadre du premier tour de la Ligue des champions.

La rencontre de ce dimanche était la première de City depuis sa condamnation par une commission indépendante pour violation des règles financières de la Premier League sur une période de 9 ans, un verdict dont le club a fait appel.







