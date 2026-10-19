Loin du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola ressemble à un « poisson » hors de l'eau. Le niveau affiché par l'attaquant français avec Liverpool est bien moins efficace et bien moins dangereux que celui qu'il montrait sous les couleurs du club français.

Barcola a rejoint les rangs de Liverpool, en provenance du Paris Saint-Germain, lors du dernier mercato estival, contre 125 millions d'euros, mais il n'a pas encore réussi à s'adapter aux Reds.

Barcola, connu pour sa vitesse, son habileté dans le maniement du ballon, ses appels incessants et sa polyvalence, était censé révolutionner l'attaque de Liverpool, mais cela ne s'est pas encore produit.

Barcola a récemment trouvé une bouffée d'air en signant un triplé en Ligue des champions face au LASK, inscrivant ainsi ses premiers buts sous le maillot de Liverpool. Mais il n'a pas su transposer cet éclat en Premier League, où il rencontre des difficultés évidentes.

Le journal Sport a rapporté les propos de Bradley Barcola lors de l'émission Téléfoot, où il a déclaré : « J'essaie encore de m'adapter, car les choses sont totalement différentes de ce qu'elles étaient à Paris. »

Et d'ajouter : « Je trouve que le championnat anglais s'appuie moins sur les aspects tactiques. J'avais aussi un entraîneur doté de très grandes qualités tactiques. Aujourd'hui, les choses sont totalement différentes. »

Par ces mots, Barcola a apporté un éclairage sur les raisons qui expliquent les difficultés qu'il traverse.

Il a poursuivi, évoquant les succès obtenus dans la capitale française : « Quand j'étais à Paris, je ne mesurais pas forcément ce que nous accomplissions, parce que nous gagnions sans arrêt. Mais lorsque tu rejoins un autre club, tu te rends compte que ce que nous avons réalisé était vraiment exceptionnel. »

Barcola a reconnu, d'une manière ou d'une autre, que l'expérience vécue à Paris lui a peut-être fait voir la réalité un peu différemment, lui qui est âgé de 24 ans.

Si ses statistiques personnelles, après son match en Autriche, font état de 3 buts et d'une passe décisive en 8 rencontres, son bilan en Premier League, à savoir une seule passe décisive en 5 matches, ne répond absolument pas aux attentes des supporters de Liverpool, qui espéraient beaucoup de lui.