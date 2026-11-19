Comment regarder Barcelone - Servette avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur la plateforme du diffuseur officiel. Consultez son site Internet ou ouvrez son application de streaming.

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Présentation du match

Ligue des Champions - Journée 5 19 nov. 2026 - 15:00 Estadi Johan Cruyff

Barcelone reçoit l’équipe féminine du Servette à l’Estadi Johan Cruyff en Ligue des champions féminine de l’UEFA. L’équipe de Pere Romeu espère s’appuyer sur ses derniers résultats, contrastés aussi bien sur la scène nationale qu’européenne.

Barcelone aborde cette rencontre à la deuxième place du classement de la Ligue des champions féminine, une position qui témoigne de sa qualité, mais aussi de la pression liée à la course en tête. Son dernier résultat en phase de ligue est un match nul 1-1 contre l’équipe féminine d’Arsenal, lors duquel il a dominé la possession sans parvenir à inscrire le but de la victoire.

Le Servette traverse une période difficile. L’équipe de Cristian Toro Maspero occupe la 14e place du classement de la Ligue des champions féminine et peine à trouver de la régularité, avec trois défaites lors de ses cinq derniers matches dans la compétition. Une lourde défaite 8-0 contre Lyon et un revers 5-1 face à HB Køge illustrent l’écart qui la sépare des clubs européens les plus solides.

Les derniers résultats de Barcelone en Liga F ont également révélé quelques fragilités. Un nul 1-1 contre le Deportivo de La Corogne le week-end dernier a interrompu une bonne série sur la scène nationale, qui comprenait une victoire 5-1 contre Madrid Femenino et un succès 4-0 sur le terrain du FC Badalona.

Le Servette a toutefois signé une victoire 5-1 contre Oud-Heverlee Leuven fin octobre, son résultat le plus marquant de la campagne jusqu’ici. Reste à savoir s’il pourra rééditer cette performance face à Barcelone, qui jouera à domicile.