Barcelone, le mot de passe : Emery lâche une déclaration choc sur Manchester United

L'Espagnol Unai Emery, l'entraîneur d'Aston Villa, a décrit Manchester United comme une équipe d'un niveau comparable à celui du Barça, avant la rencontre très attendue entre les deux formations, demain dimanche, sur la pelouse d'Old Trafford, dans le cadre de la Premier League, mettant en garde ses joueurs contre la difficulté de ce test malgré l'irrégularité des résultats de leur adversaire cette saison.

Selon des déclarations rapportées par le quotidien britannique The Sun, Emery a insisté sur le fait qu'affronter Manchester United exige un effort exceptionnel, citant en exemple le niveau affiché par le Barça lors de sa victoire sur Aston Villa sur le score de trois buts à zéro en Ligue des champions, estimant que l'équipe anglaise possède des qualités comparables à celles des grands concurrents en Angleterre et en Europe.

L'entraîneur d'Aston Villa a déclaré : « Nous avons livré une prestation conforme à ce que nous avions prévu face au Barça, mais cela n'a pas suffi contre un adversaire d'un niveau extrêmement élevé, comparable aux plus hauts standards de la Premier League et de la Ligue des champions. »

Il a ajouté : « Nous allons affronter Manchester United, une équipe du niveau du Barça, et c'est le défi que nous préparons avec les joueurs ; c'est un test qui exige un effort considérable. »

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Les propos d'Emery interviennent avant une rencontre au cours de laquelle Aston Villa cherche à prolonger sa série de cinq derniers matchs sans défaite et à consolider sa position en championnat, tandis que Manchester United aspire à redresser la barre sous la houlette de Michael Carrick, lui qui souffre d'un recul de ses résultats et n'a remporté qu'une seule victoire dans la compétition depuis le début de la saison.

La tâche d'Aston Villa ne s'annonce pas facile sur la pelouse d'Old Trafford, puisque Emery n'y a jamais remporté la moindre victoire durant toute sa carrière d'entraîneur, et que son équipe a perdu ses six derniers matchs disputés là-bas, toutes compétitions confondues, ce qui accroît la difficulté de la rencontre à venir.

Dans ce contexte, l'entraîneur espagnol a souligné que les résultats précédents de son équipe sur la pelouse de Manchester United constituent un indicateur clair de l'ampleur du défi, déclarant : « Nous n'y avons remporté aucune victoire depuis 4 ans, ce qui signifie que la tâche est extrêmement difficile pour nous. »

Emery a également ravivé le souvenir de l'occasion manquée par Aston Villa de se qualifier pour la Ligue des champions il y a deux ans, après avoir été proche d'atteindre son objectif lors de la rencontre entre les deux équipes sur ce même terrain, affirmant que jouer à Old Trafford représente un grand défi pour lui et ses joueurs.

Malgré ses critiques à l'égard du début instable de Manchester United cette saison, Emery a tenu à souligner que le club a la capacité de retrouver son équilibre, précisant qu'il s'agit d'une équipe de renom qui a réussi à se qualifier pour la Ligue des champions la saison dernière, et que l'affronter reste extrêmement difficile.

L'entraîneur d'Aston Villa a conclu ses déclarations en insistant sur la nécessité de livrer la meilleure prestation individuelle et collective, soulignant que son équipe a besoin d'un gros travail et d'une forte combativité si elle veut repartir avec un résultat positif du fief de Manchester United.