Le FC Barcelone est sur le point de vendre Ferran Torres au Paris Saint-Germain. Grâce à un montage astucieux dans l’accord, le géant espagnol évite de devoir verser pas moins de dix-huit millions d’euros à son ancien club, Manchester City, rapporte The Athletic.

Ferran s’est érigé en héros national cet été en offrant à l’Espagne la victoire contre l’Argentine (1-0) en prolongation de la finale de la Coupe du monde 2026. Malgré cela, Barcelone a décidé de ne pas prolonger son contrat, qui expire l’année prochaine, alors qu’il a pourtant largement contribué au titre de champion la saison passée avec 21 buts en 49 matches.

Entre-temps, Barcelone et le PSG sont parvenus à un accord sur une indemnité de transfert d’environ 50 millions d’euros, sans bonus additionnels. Ce transfert à venir permet à Ferran de retrouver son ancien sélectionneur, Luis Enrique.

Avec ce transfert, Barcelone évite habilement qu’une somme importante ne parte à Manchester City. Voici pourquoi : lorsque le Barça a recruté Ferran en janvier 2022 en provenance de Manchester City pour 55 millions d’euros plus 10 millions d’euros de variables, des conditions spécifiques avaient été fixées :

En cas de prolongation du contrat de Ferran, Barcelone aurait encore dû verser huit millions d’euros à Manchester City. En ne prolongeant pas, cette obligation disparaît.

Manchester City aurait en outre droit à un bonus à la revente de dix millions d’euros si l’attaquant était vendu pour 55 millions d’euros ou plus. En maintenant délibérément le prix juste en dessous de ce seuil, à 50 millions d’euros, la totalité du montant reste dans les caisses catalanes.

Au total, Ferran a disputé 207 matches avec Barcelone, pour 63 buts et 23 passes décisives.