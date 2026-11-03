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Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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Barcelone et une star du PSG : la vérité sur le transfert à 80 millions d'euros

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Flick cherche un nouveau défenseur

Le FC Barcelone envisage de renforcer sa ligne défensive avec un transfert de poids durant le mercato hivernal, selon plusieurs rapports. Toutefois, les rumeurs récentes évoquant l'intérêt du club catalan pour l'une des vedettes du Paris Saint-Germain se sont totalement dissipées, d'après les affirmations du journaliste de Marca, Matteo Moretto.

Moretto a précisé, dans des déclarations au réseau « DAZN Espagne », que l'Équatorien Willian Pacho, défenseur du Paris Saint-Germain, ne figure pas parmi les options sur la table du Barça et ne représente pas une cible réaliste pour le club à l'heure actuelle, selon ce qu'a rapporté le site tribuna.

Des rapports avaient lié le Barça au défenseur âgé de 25 ans, indiquant que Deco, le directeur sportif du club, étudiait la possibilité de présenter une offre de 80 millions d'euros pour s'attacher ses services durant le mercato hivernal, au mois de janvier prochain.

Ces informations sont intervenues alors que le Barça souffre de blessures dans son arrière-garde et que l'entraîneur Hans Flick souhaite accroître les options disponibles au poste de défenseur central, qui apparaît comme une lacune depuis le début de la saison, en raison du manque d'effectif évident à ce poste.

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Pacho s'est distingué parmi les noms correspondant aux besoins de l'équipe, du fait de sa dépendance à son pied gauche et de sa capacité à évoluer aux côtés de Pau Cubarsí.

Le défenseur équatorien a rejoint le Paris Saint-Germain en provenance de l'Eintracht Francfort en août 2024, pour un montant de base de 40 millions d'euros, et a depuis disputé 107 matchs sous le maillot du club français.

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