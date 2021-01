Barça - Décisif face à la Real Sociedad, Riqui Puig ne compte pas abandonner

Auteur du pénalty décisif lors de la séance de tirs au but, mercredi, face à la Real Sociedad, le milieu entend tout faire pour gagner sa place.

Le milieu de terrain barcelonais Riqui Puig a déclaré qu'il continuera à se battre pour trouver sa place dans l'équipe, après avoir marqué le coup de pied décisif lors de la victoire aux tirs au but de mercredi contre la . L'Espagnol a aidé son équipe à se qualifier pour la finale de la Supercoupe d'Espagne après un match nul (1-1) en 120 minutes. Le joueur de 21 ans a marqué son pénalty et a permis aux Catalans de se qualifier grâce à une victoire 3-2 aux tirs au but. Soulagement.

Alors que de nombreux fans demandent à ce que le talentueux jeune soit plus souvent aligné, Riqui Puig a été utilisé avec parcimonie cette saison par l'entraîneur du Barca Ronald Koeman. Mercredi soir, il a quitté le banc contre la Sociedad pour sa septième apparition de la saison, toutes en tant que remplaçant au coup d'envoi.

"Je n'ai jamais perdu l'envie de faire partie de l'équipe première"

Bien que ses chances de gratter un temps de jeu plus conséquent semblent toujours minces, Riqui Puig a déclaré après le match qu'il continuerait à se battre pour sa place au Camp Nou. "Je suis très heureux d'avoir marqué le dernier penalty. Je me suis porté volontaire pour le prendre. J'ai tiré avec une grande conviction - il faut croire en soi. Je n'ai jamais perdu l'envie de faire partie de l'équipe première et je continuerai à me battre pour cela", a prévenu le milieu de terrain de poche, déterminé.

L'article continue ci-dessous

"Ronald a nommé quatre joueurs pour tirer les penalties. J'ai demandé le cinquième. Je suis un gars très heureux, je n'ai jamais perdu mon sourire. J'ai de la chance, je n'abandonnerai jamais", a ensuite assuré le joueur formé au club. Des propos confirmés par son entraîneur face aux médias par la suite.

"Le pénalty final ? J'avais quatre noms écrits, et j'ai demandé qui voulait tirer le dernier pour gagner. Riqui voulait le prendre, avec détermination", a-t-il confié. Le Néerlandais a également fait l'éloge de deux autres joueurs de 21 ans, Ronald Araujo et Oscar Mingueza. Lesquels ont marqué des points mercredi soir.

"Araujo s'est beaucoup amélioré en peu de temps, en particulier dans son calme et sa personnalité. Il s'est également amélioré avec le ballon. Il est sur une très bonne voie, mais il doit continuer à travailler. C'est l'avenir du club, comme Mingueza. Soyez humble et gardez les pieds sur terre", a-t-il ajouté, lucide.