Thomas Müller, légende de la sélection allemande, s'est invité dans le débat autour du Ballon d'Or, après avoir choisi Michael Olise et Kylian Mbappé comme les joueurs qui l'ont le plus marqué lors de la saison 2025-2026.

Le site Tribuna a rapporté que Müller a dévoilé ses deux choix surprenants dans sa newsletter mensuelle, écartant ainsi Harry Kane et Lamine Yamal, qui figuraient pourtant parmi les noms les plus cités sur la liste des candidats.

Müller a mis en lumière Olise et Mbappé en raison de leurs performances individuelles, et notamment de leur capacité à allier créativité, danger offensif et aptitude à marquer des buts.

Müller a écrit : « Pour moi, il y a deux candidats qui m'ont ébloui plus que les autres par leurs prestations individuelles, à savoir Michael Olise et son partenaire idéal en Coupe du monde, Kylian Mbappé. »

Le joueur, âgé de 37 ans, estime que les deux footballeurs possèdent les qualités requises pour être reconnus comme les meilleurs au monde.

Il a ajouté : « Tous deux conjuguent plaisir, spectacle et danger devant le but. Dans le détail, ils parviennent à être décisifs grâce à la technique et à la puissance. Et en même temps, ils font paraître tout cela extrêmement facile. Pour moi, ce sont les ingrédients d'un joueur capable de remporter le trophée de meilleur joueur du monde. Il ne manque qu'une touche de magie. »

Olise a vécu une saison riche en titres avec le Bayern Munich, après avoir été sacré champion du doublé national aux côtés de Kane, même si ses statistiques en matière de buts ont été bien inférieures à celles de l'attaquant anglais.

Mbappé, lui, n'a réussi à remporter aucun titre majeur avec le Real Madrid la saison dernière. Le parcours de la France en Coupe du monde s'est par ailleurs arrêté en demi-finale, après une défaite face à l'Espagne, qui a finalement été sacrée championne.

Kane a terminé cette période d'évaluation comme le meilleur buteur parmi les joueurs en lice pour le trophée, après avoir inscrit 73 buts avec son club et sa sélection, tandis que Yamal a été sacré champion du championnat d'Espagne avec le Barça et de la Coupe du monde avec l'Espagne.

Malgré ces performances, Müller n'a placé ni Kane ni Yamal parmi ses favoris.



