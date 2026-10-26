Le Paris Saint-Germain a été sacré meilleur club masculin du monde, lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2026, organisée par le magazine France Football, au London Palladium, ce lundi soir.

La liste finale des nominés comprenait Arsenal, le Bayern Munich, Bodø/Glimt et Flamengo, aux côtés du Paris Saint-Germain, qui a décroché la distinction grâce à son sacre en Ligue des champions pour la deuxième fois consécutive.

Ousmane Dembélé, lauréat du Ballon d'Or l'an dernier, a reçu le trophée du meilleur club au nom de la formation parisienne, confirmant une nouvelle fois le statut atteint par le club français sur la scène européenne et mondiale.