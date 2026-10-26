La 70e édition du Ballon d'Or, sans doute la récompense individuelle la plus prestigieuse qu'un footballeur puisse remporter, se tiendra au London Palladium le lundi 26 octobre 2026. Ce sera la première fois que cette cérémonie annuelle aura lieu hors de Paris, en hommage à son premier lauréat, Sir Stanley Matthews.
Créé en 1956, le célèbre trophée de France Football a récompensé pour la première fois une joueuse en 2018 et distingué nombre des plus grands joueurs et joueuses au monde. Ousmane Dembélé espère conserver le Ballon d'Or masculin, remporté huit fois par Lionel Messi et cinq fois par Cristiano Ronaldo entre 2008 et 2023. Le Ballon d'Or féminin aura cette année une autre lauréate qu'Aitana Bonmatí, qui l'a remporté lors des trois dernières éditions.
Mais comment suivre la cérémonie en direct et gratuitement ? GOAL vous explique tout ce qu'il faut savoir pour regarder la cérémonie du Ballon d'Or 2026.
Quand aura lieu la cérémonie du Ballon d'Or 2026 ? Date, heure de début et diffusion en direct
Date
Lundi 26 octobre 2026
Heure
20 h GMT / 21 h CET / 16 h EDT / 13 h PDT
Lieu
London Palladium, Londres, Angleterre
Diffusion en direct
DAZN (dans la plupart des territoires, exceptions ci-dessous)
Dans la plupart des pays, la plateforme de streaming DAZN diffusera gratuitement et en exclusivité la cérémonie du Ballon d'Or 2026 en direct. Pour la regarder, il suffit de créer un compte DAZN gratuit, en fournissant uniquement votre adresse e-mail, ou de vous connecter à votre compte existant, que vous disposiez ou non d'un abonnement en cours.
Dans certains pays et territoires, la cérémonie du Ballon d'Or sera toutefois diffusée par d'autres plateformes locales. GOAL vous indique où la regarder dans ces pays. Si le vôtre ne figure pas dans le tableau ci-dessous, vous devriez pouvoir suivre la cérémonie sur DAZN.
Pays
Diffuseur
Site d'accueil
Arménie
FAST Media
Azerbaïdjan, Biélorussie, Asie centrale, Kazakhstan, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan
Quest Media
Quest Media
Bulgarie
bTV
Tchéquie
TV Nova
France et Monaco
L'Équipe TV (en clair)
Géorgie
Setanta Sports et Silknet
Hongrie
RTL Hungary
Norvège
TV2
Roumanie
Clever Media
Slovaquie
TV Nova
Espagne
Movistar+
Turquie
Turk Telekom
Turk Telekom
La cérémonie de cette année sera présentée par Kate Scott et Thierry Henry. Ancien attaquant de Monaco, de la Juventus, d'Arsenal, de Barcelone et de l'équipe de France, Henry, deuxième du Ballon d'Or en 2003, présente aux côtés de Scott la couverture en direct de la Ligue des champions de l'UEFA sur CBS Sports aux États-Unis.
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Qui sont les nommés au Ballon d'Or 2026 ?
GOAL vous présente ci-dessous la liste complète des nommés pour chacune des récompenses qui seront remises lors de la cérémonie du Ballon d'Or :
Nommés au Ballon d'Or masculin 2026
Joueur
Club(s)
Équipe nationale
Jude Bellingham
Real Madrid
Angleterre
Pau Cubarsí
Barcelone
Espagne
Marc Cucurella
Chelsea / Real Madrid
Espagne
Ousmane Dembélé
Paris Saint-Germain
France
Luis Díaz
Bayern Munich
Colombie
Bruno Fernandes
Manchester United
Portugal
Gabriel Magalhães
Arsenal
Brésil
Erling Haaland
Manchester City
Norvège
Achraf Hakimi
Paris Saint-Germain
Maroc
Harry Kane
Bayern Munich
Angleterre
Khvicha Kvaratskhelia
Paris Saint-Germain
Géorgie
Lamine Yamal
Barcelone
Espagne
Sadio Mané
Al-Nassr
Sénégal
Marquinhos
Paris Saint-Germain
Brésil
Lautaro Martínez
Inter Milan
Argentine
Kylian Mbappé
Real Madrid
France
Nuno Mendes
Paris Saint-Germain
Portugal
Lionel Messi
Inter Miami
Argentine
João Neves
Paris Saint-Germain
Portugal
Michael Olise
Bayern Munich
France
Willian Pacho
Paris Saint-Germain
Équateur
Julián Quiñones
Al-Qadsiah
Mexique
Declan Rice
Arsenal
Angleterre
Rodri
Manchester City / Barcelone
Espagne
Fabián Ruiz
Paris Saint-Germain
Espagne
William Saliba
Arsenal
France
Ferran Torres
Barcelone / Paris Saint-Germain
Espagne
Dayot Upamecano
Bayern Munich
France
Vinícius Júnior
Real Madrid
Brésil
Vitinha
Paris Saint-Germain
Portugal
Nommées au Ballon d'Or féminin 2026
Joueuse
Club(s)
Équipe nationale
Selma Bacha
OL Lyonnes
France
Barbra Banda
Orlando Pride
Zambie
Esmee Brugts
Barcelone
Pays-Bas
Klara Bühl
Bayern Munich
Allemagne
Mariona Caldentey
Arsenal
Espagne
Scarlett Camberos
Club América
Mexique
Kerstin Casparij
Manchester City
Pays-Bas
Temwa Chawinga
Kansas City Current
Malawi
Cata Coll
Barcelone
Espagne
Melchie Dumornay
OL Lyonnes
Haïti
Caroline Graham Hansen
Barcelone
Norvège
Alex Greenwood
Manchester City
Angleterre
Patri Guijarro
Barcelone
Espagne
Pernille Harder
Bayern Munich
Danemark
Yui Hasegawa
Manchester City
Japon
Rose Lavelle
Gotham FC
États-Unis
Mapi León
Barcelone / London City Lionesses
Espagne
Lorena
Kansas City Current
Brésil
Melvine Malard
Manchester United / Chelsea
France
Manaka Matsukubo
North Carolina Courage / Chelsea
Japon
Vivianne Miedema
Manchester City
Pays-Bas
Ewa Pajor
Barcelone
Pologne
Clàudia Pina
Barcelone
Espagne
Alexia Putellas
Barcelone / London City Lionesses
Espagne
Wendie Renard
OL Lyonnes
France
Alessia Russo
Arsenal
Angleterre
Khadija Shaw
Manchester City
Jamaïque
Momoko Tanikawa
Bayern Munich
Japon
Caroline Weir
Real Madrid / OL Lyonnes
Écosse
Tessa Wullaert
Inter Milan / Como
Belgique
Nommés au trophée Kopa 2026
Joueur
Club(s)
Équipe nationale
Kerim Alajbegović
RB Salzbourg / Juventus
Bosnie-Herzégovine
Ayyoub Bouaddi
Lille / Manchester City
Maroc
Pau Cubarsí
Barcelone
Espagne
Yan Diomandé
RB Leipzig / Real Madrid
Côte d'Ivoire
Lennart Karl
Bayern Munich
Allemagne
Éli Junior Kroupi
Bournemouth
France
Lamine Yamal
Barcelone
Espagne
Johan Manzambi
Fribourg / Aston Villa
Suisse
Ibrahim Maza
Bayer Leverkusen
Algérie
Warren Zaïre-Emery
Paris Saint-Germain
France
Nommées au trophée Kopa féminin 2026
Joueuse
Club(s)
Équipe nationale
Veerle Buurman
Chelsea
Pays-Bas
Vicky López
Barcelone
Espagne
Felicia Schröder
BK Häcken / Real Madrid
Suède
Clara Serrajordi
Barcelone
Espagne
Lily Yohannes
OL Lyonnes
États-Unis
Nommés au trophée Yachine 2026
Joueur
Club(s)
Équipe nationale
Yassine Bounou
Al-Hilal
Maroc
Thibaut Courtois
Real Madrid
Belgique
Joan García
Barcelone
Espagne
Gregor Kobel
Borussia Dortmund
Suisse
Emiliano Martínez
Aston Villa / Chelsea
Argentine
Édouard Mendy
Al-Ahli
Sénégal
David Raya
Arsenal
Espagne
Matvey Safonov
Paris Saint-Germain
Russie
Unai Simón
Athletic Bilbao
Espagne
Vozinha
Chaves / Colo-Colo
Cap-Vert
Nommées au trophée Yachine féminin 2026
Joueuse
Club
Équipe nationale
Ann-Katrin Berger
Gotham FC
Allemagne
Cata Coll
Barcelone
Espagne
Hannah Hampton
Chelsea
Angleterre
Lorena
Kansas City Current
Brésil
Ayaka Yamashita
Manchester City
Japon
Nommés au trophée Johan Cruyff masculin 2026
Entraîneur
Équipe
Nationalité
Mikel Arteta
Arsenal
Espagnole
Luis de la Fuente
Espagne
Espagnole
Unai Emery
Aston Villa
Espagnole
Vincent Kompany
Bayern Munich
Belge
Luis Enrique
Paris Saint-Germain
Espagnole
Nommés au trophée Johan Cruyff féminin 2026
Entraîneur
Équipe(s)
Nationalité
Jonatan Giráldez
OL Lyonnes
Espagnole
Andrée Jeglertz
Manchester City
Suédoise
Nils Nielsen
Japon
Danoise
Pere Romeu
Barcelone
Espagnole
Elena Sadiku
Celtic / BK Häcken
Suédoise
Clubs nommés pour le titre de club masculin de l'année 2026
Club
Championnat
Pays
Arsenal
Premier League
Angleterre
Bayern Munich
Bundesliga
Allemagne
Bodø/Glimt
Eliteserien
Norvège
Flamengo
Brasileirão
Brésil
Paris Saint-Germain
Ligue 1
France
Clubs nommés pour le titre de club féminin de l'année 2026
Club
Championnat
Pays
Barcelone
Liga F
Espagne
Bayern Munich
Frauen-Bundesliga
Allemagne
Club América
Liga MX Femenil
Mexique
Manchester City
Women's Super League
Angleterre
OL Lyonnes
Première Ligue
France
Qui les bookmakers donnent-ils favori pour le Ballon d'Or ?
Chez les bookmakers britanniques, l'attaquant du Bayern Munich et de l'Angleterre Harry Kane est en tête des paris pour le Ballon d'Or masculin 2026. Ce lundi 26 octobre à 13 h GMT, il est le grand favori, avec une cote de 1/3 chez plusieurs bookmakers, selon le comparateur de cotes Oddschecker.
Après ses deux buts lors du Clásico d'hier soir, la cote de Kylian Mbappé, joueur du Real Madrid et de l'équipe de France, a fortement baissé : de 12/1 en début de semaine dernière, elle est passée à 15/8 chez de nombreux bookmakers le jour de la cérémonie.
À l'inverse, Lamine Yamal, joueur de Barcelone et de l'Espagne, vainqueur de la Coupe du monde de la FIFA, deuxième du Ballon d'Or l'an dernier et lauréat du trophée Kopa deux années de suite, a vu sa cote monter. Proche de 1/1 chez certains bookmakers en début de semaine dernière, elle est désormais au plus bas à 4/1. Dépassé par Mbappé, il occupe maintenant la troisième place des favoris.
La cote de Khvicha Kvaratskhelia, joueur du Paris Saint-Germain et de la Géorgie, a elle aussi fortement augmenté. Elle est désormais au plus bas à 66/1, contre 16/1 la semaine dernière.
L'octuple lauréat du Ballon d'Or Lionel Messi et le vainqueur de l'édition 2024, Rodri , sont tous deux proposés à 33/1, tandis que la cote du lauréat de l'an dernier, Ousmane Dembélé, atteint 80/1.
Les cotes du Ballon d'Or féminin sont moins largement disponibles que celles du trophée masculin. Mais selon le site américain de marché de prédiction Polymarket, Alexia Putellas, lauréate en 2021 et 2022 et internationale espagnole passée cet été de Barcelone aux London City Lionesses, nouvelles venues en Women's Super League, est très largement favorite pour le trophée 2026, avec 94,5 % de chances de l'emporter ce lundi 26 octobre à 13 h GMT.
La seule autre joueuse créditée de plus de 1 % de chances de remporter le Ballon d'Or féminin est Ewa Pajor, joueuse de Barcelone et de la Pologne, avec 4,7 %. Aitana Bonmatí, lauréate du Ballon d'Or féminin lors des trois dernières éditions, ne figure pas parmi les nommées cette année.
Le Real Madrid boycotte-t-il la cérémonie du Ballon d'Or cette année ?
On ne sait pas encore si une délégation du Real Madrid assistera à la cérémonie du Ballon d'Or 2026 au London Palladium.
Le Real Madrid a fait la une en boycottant de fait la cérémonie ces deux dernières années. Le club avait choisi de ne pas envoyer de délégation à l'édition 2024 après avoir appris que son attaquant international brésilien Vinícius Júnior ne remporterait pas le premier prix, attribué au capitaine de l'Espagne Rodri, alors joueur de Manchester City et aujourd'hui à Barcelone.
Le Real Madrid a également décidé de ne pas envoyer de représentants à Paris pour le gala du Ballon d'Or l'an dernier, une décision perçue par certains médias comme une protestation contre le système de vote utilisé par l'organisateur, France Football.
Il semble toutefois que le club madrilène ait changé de position à l'égard du trophée. Le mois dernier, il a publié sur X (anciennement Twitter) un message soulignant que quatre de ses joueurs, Jude Bellingham, Marc Cucurella, Kylian Mbappé et Vinícius Júnior, étaient nommés pour le Ballon d'Or masculin.
À LIRE AUSSI : Un an après le boycott : le Real Madrid change de position à l'égard du Ballon d'Or
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