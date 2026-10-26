Ballon d'Or 2026 : Bukayo Saka remporte le prix Socrate pour son action humanitaire

L'Anglais Bukayo Saka, star d'Arsenal, a remporté le prix « Socrates » pour l'année 2026, lors de la cérémonie du Ballon d'Or, en reconnaissance de ses efforts humanitaires et de ses initiatives caritatives en dehors du rectangle vert, ajoutant ainsi une nouvelle distinction à son parcours, mais cette fois loin de ses buts et de ses contributions sur le terrain.

Cette distinction décernée à Saka vient saluer sa contribution au soutien des enfants dans le besoin, après sa collaboration avec la fondation caritative allemande « BigShoe » afin d'aider à financer des opérations chirurgicales pour des enfants au Nigeria, le pays dont ses parents sont originaires. Son soutien a contribué à assurer 120 opérations chirurgicales pour des enfants souffrant de problèmes de santé et de diverses maladies, parmi lesquelles des hernies et des tumeurs cérébrales.

Le prix Socrates est décerné dans le cadre de la cérémonie du Ballon d'Or, en collaboration entre le magazine « France Football » et l'organisation « Peace and Sport », pour honorer les personnalités liées au football qui mettent leur notoriété et leurs moyens au service de la société, en soutenant les initiatives humanitaires, éducatives et sanitaires, reflétant ainsi le rôle que le sport peut jouer au-delà des limites de la compétition.

Saka rejoint la liste des lauréats du prix Socrates

Le prix Socrates a été lancé en 2022 et porte le nom de la défunte légende du football brésilien Socrates, connu pour ses prises de position sociales et sa défense de la démocratie, pour devenir l'une des récompenses qui mettent en lumière l'impact humanitaire des stars du ballon rond.

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Le Sénégalais Sadio Mané a été le premier lauréat du prix en 2022, en reconnaissance de ses initiatives caritatives dans son pays, qui ont inclus le soutien de projets de santé et d'éducation, parmi lesquels la construction d'un hôpital et d'une école dans son village de Bambali.

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En 2023, le Brésilien Vinicius Junior a remporté le prix, en reconnaissance de ses efforts pour soutenir l'éducation des enfants et lutter contre le racisme, notamment à travers sa fondation qui œuvre à offrir des opportunités éducatives et à développer les outils numériques dans les écoles publiques du Brésil.

Quant à l'édition 2024, elle a vu le sacre de l'Espagnole Jenni Hermoso, en reconnaissance de ses prises de position sociales et de son rôle dans la mise en lumière des questions d'abus et de discrimination, tandis que le prix de l'année 2025 est allé à la fondation « Xana » liée à l'entraîneur espagnol Luis Enrique et à sa famille, pour le soutien des enfants atteints de maladies graves et l'accompagnement de leurs familles.

Avec son succès lors de l'édition 2026, Bukayo Saka rejoint cette liste, après que ses initiatives en faveur des enfants ont fait l'objet d'une attention particulière, confirmant ainsi que l'influence des stars du football ne s'arrête pas à ce qu'elles offrent sur le terrain, mais s'étend à leur capacité à provoquer un changement concret dans la vie des autres.