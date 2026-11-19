Partager Suivez GOAL sur Google

Le FC Barcelone a assuré n'avoir aucune intention de vendre Alejandro Balde, insistant sur le fait que le latéral gauche, lié à Manchester United, reste un « joueur important » pour le club catalan à l'avenir.

Publicité

Arrivé à Barcelone alors qu'il n'avait que huit ans, Balde a disputé 173 matchs toutes compétitions confondues depuis son intégration en équipe première en 2021.

Durant cette période, le joueur de 23 ans a aidé le géant catalan à remporter sept titres, dont trois championnats d'Espagne, le dernier en date sous la direction de Hansi Flick la saison dernière.

Pourtant, Balde est devenu un joueur de plus en plus marginal au Camp Nou ces derniers mois , ses cinq apparitions cette saison s'étant toutes faites en sortie de banc.

Balde se retrouve actuellement derrière João Cancelo et Xavi Espart dans la hiérarchie barcelonaise, et la carrière de l'international espagnol semble à la croisée des chemins.

Publicité Publicité

Selon le quotidien catalan « Mundo Deportivo », repris par le journal anglais « Metro », cette situation a poussé Balde à réfléchir à ses options, et le latéral gauche semble désireux de rejoindre le Manchester United de Mauricio Pochettino en janvier prochain.

Related Topics

D'autres informations indiquent que « tout ce que Balde a entendu sur sa situation lui est parvenu par le biais des conférences de presse », et que le défenseur voit la Premier League comme une porte de sortie potentielle.

Interrogé sur la possibilité d'une vente de Balde cet hiver, le coordinateur football de Barcelone, Bojan Krkić, a répondu : « Balde est un garçon formidable. »

Publicité

Et d'ajouter : « Il est évident qu'il se trouve dans une situation inconfortable. Le joueur veut jouer. C'est l'un des nôtres et il reste un joueur important. Certes, il ne joue pas en ce moment, mais il est prêt si l'entraîneur a besoin de lui. »

Deco, directeur sportif de Barcelone, s'est montré tout aussi clair lorsqu'on lui a demandé si un transfert de Balde était envisageable, répondant de manière catégorique : « Non. »

Publicité

Il a poursuivi : « Il y a aussi le point de vue du joueur, mais il ne nous a rien dit sur le fait qu'il serait malheureux. Ce n'est pas le cas. »