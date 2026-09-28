La Fédération bahreïnie de football n'a pas clos le dossier de sa protestation retentissante lors de la « Coupe du Golfe 27 », mais a au contraire rouvert la porte à l'escalade, réaffirmant son attachement total à ses droits juridiques dans l'affaire de la participation du joueur de la sélection qatarie Assem Madibo face au « Rouge » bahreïnien, malgré la décision choc de rejet de sa protestation prononcée par la commission d'appel du Golfe.

La Fédération bahreïnie a publié un communiqué officiel via son compte sur la plateforme « X », dans lequel elle a exprimé son profond regret face à la décision de la commission d'appel relevant de la Fédération du Golfe de football, présentant en même temps des excuses explicites au public bahreïnien pour ne pas être parvenue au résultat espéré.

Le texte du communiqué indiquait : « La Fédération bahreïnie de football a reçu la décision de la commission d'appel de la Fédération du Golfe de football numéro 2026/2, relative à l'appel introduit par la Fédération et concernant la participation du joueur de la sélection qatarie Assem Madibo au match entre la sélection de Bahreïn et la sélection du Qatar, dans le cadre des compétitions de la 27e Coupe du Golfe. La commission d'appel a décidé d'accepter l'appel de la Fédération bahreïnie sur la forme, de le rejeter sur le fond, et de confirmer la décision de la commission de discipline et d'éthique. »

La Fédération a souligné dans son communiqué son respect total pour les instances et commissions judiciaires compétentes, mais a affirmé en revanche qu'elle n'avait pas renoncé et ne renoncerait pas à ses droits garantis par les règlements et statuts, indiquant sa volonté d'épuiser toutes les procédures juridiques disponibles pour revendiquer et défendre les droits de la sélection.









La Fédération bahreïnie a révélé un point essentiel ayant suscité son mécontentement, exprimant son regret que n'aient pas été examinés plusieurs sujets et moyens de défense fondamentaux sur lesquels reposaient la protestation et l'appel, et qu'elle considérait comme le socle de l'affaire et son fondement juridique.

Elle a ajouté : « La Fédération est fière d'avoir exposé au public sportif bahreïnien et à l'opinion publique, en toute transparence, les demandes et les moyens de défense qu'elle a présentés, ainsi que ce qui a été examiné par les commissions compétentes, mettant ainsi tous les détails de l'affaire à la disposition du public de manière claire. »

La Fédération bahreïnie a conclu son communiqué par un message d'excuses adressé au public sportif, affirmant qu'elle avait emprunté toutes les voies réglementaires et juridiques, présenté ses moyens de défense et ses documents conformément aux règlements en vigueur, dans le cadre de sa responsabilité de préserver les droits de la sélection bahreïnie et de garantir l'équité de la compétition, et que le rejet de la protestation ne signifiait pas un renoncement aux revendications.







