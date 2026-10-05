Badou Zaki, le nouveau sélectionneur de l'équipe de Jordanie, a assuré que les Jordaniens disposaient de tous les atouts nécessaires pour poursuivre leur progression et obtenir de bons résultats, soulignant que les récents succès n'étaient pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un renouveau global et de l'émergence d'une génération exceptionnelle de joueurs.

Zaki a pris les rênes de la sélection jordanienne, succédant à son compatriote Jamal Sellami, qui avait conduit l'équipe à la qualification pour la Coupe du monde 2026, après que Houcine Ammouta l'eut déjà menée en finale de la Coupe d'Asie 2023 et en finale de la Coupe arabe 2025.

Zaki a déclaré, dans des propos recueillis par le site de la Fédération internationale de football (FIFA), que prendre en charge l'entraînement de la Jordanie représentait « un nouveau chapitre et un nouveau défi » dans sa carrière, exprimant sa joie de diriger une sélection ayant réalisé des exploits historiques au cours des dernières années.

L'entraîneur marocain a souligné que le développement connu par le football jordanien s'était clairement répercuté sur le niveau de la sélection et ses résultats, affirmant que son objectif était de s'appuyer sur les acquis, tout en préservant l'identité de l'équipe et en constituant une sélection organisée et équilibrée, en préparation des échéances à venir, au premier rang desquelles la Coupe d'Asie 2027 en Arabie saoudite.

Zaki a expliqué qu'il suivait l'équipe de Jordanie depuis longtemps, ce qui lui a donné une bonne connaissance des capacités techniques, tactiques et individuelles de ses joueurs, précisant que la phase actuelle consistait à évaluer la disponibilité de tous les éléments et à étudier les options disponibles, tout en préservant la stabilité de l'équipe.

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Au sujet des raisons de l'essor réalisé par la Jordanie, Zaki a affirmé que les exploits étaient le résultat d'un « renouveau global » coïncidant avec l'émergence d'une « génération dorée » de joueurs, aux côtés du développement des infrastructures, de la multiplication des académies, de l'élargissement du vivier de sélection des équipes nationales et de l'attention portée aux compétitions des catégories de jeunes.

L'entraîneur marocain a qualifié la première participation de la Jordanie à la Coupe du monde de « campagne réussie et honorable à tous points de vue », soulignant que disputer des rencontres face à de grandes sélections comme l'Argentine, l'Autriche et l'Algérie avait apporté aux joueurs une expérience importante et prouvé leur capacité à rivaliser au plus haut niveau.

Concernant les changements qu'il a apportés à la liste, qui ont concerné 9 joueurs, Zaki a affirmé que ses choix reposaient sur la disponibilité technique et physique ainsi que sur les besoins de l'équipe, insistant sur le fait que la porte était ouverte à tous, et que la performance, la disponibilité et la capacité à servir la sélection étaient les critères essentiels.

Zaki a refusé de s'empresser d'évoquer une qualification de la Jordanie pour la Coupe du monde 2030, affirmant que l'attention actuelle était portée sur la Coupe d'Asie 2027, avant d'ajouter que la sélection disposait des atouts et de l'expérience lui permettant d'atteindre régulièrement la Coupe du monde, à condition de maintenir le travail, le développement et la continuité.

Zaki a conclu ses propos en affirmant que voir la Jordanie à la Coupe du monde 2030 serait quelque chose de particulier pour lui, d'autant plus que le Maroc accueillera la compétition, mais il a insisté sur la nécessité d'aborder chaque étape en son temps et de progresser « pas à pas ».