Badou Ezzaki, sélectionneur de la Jordanie, a envoyé des messages clairs sur la suite de son aventure avec la sélection jordanienne après la victoire en match amical face à l'Australie. Alors que des informations de presse évoquaient un possible départ, il a assuré que sa priorité restait le développement de l'équipe et la poursuite du travail pour atteindre ses objectifs.
Dans des déclarations accordées au site marocain « Hesport », le technicien marocain a estimé que la victoire face à l'Australie constituait une étape importante pour tirer des leçons et des enseignements utiles à la préparation des prochaines échéances. Il a souligné que gagner reste essentiel en football, mais que ce n'est pas le seul objectif des matchs amicaux.
Ezzaki a expliqué que ce succès était le fruit des gros efforts consentis par les joueurs, du travail accompli par les différents staffs, ainsi que de l'engagement de la Fédération jordanienne de football. Selon lui, ce résultat positif reflète l'ampleur du travail collectif au sein de la sélection et donne au groupe un élan pour poursuivre sa préparation en vue des défis à venir.
Le sélectionneur a insisté sur le fait que son attention ne se limite pas aux résultats, mais porte aussi sur la poursuite du travail, la progression et l'amélioration des performances. Il a assuré que la Jordanie dispose de bonnes qualités qui lui permettent d'élever son niveau de jeu dans les prochains mois, et que le groupe est capable d'atteindre les objectifs fixés s'il conserve son sérieux et son implication.
Dans ce contexte, le technicien marocain a indiqué que capitaliser sur les victoires exige de continuer à travailler dur sans se contenter des acquis, alors qu'il faut encore faire progresser les joueurs et renforcer la capacité de la sélection à aborder les prochaines échéances, à la hauteur des ambitions placées en la Jordanie.
Par ailleurs, Ezzaki est revenu sur les informations de presse évoquant un possible départ. Il a affirmé être un entraîneur professionnel entretenant de bonnes relations avec les dirigeants de la Fédération jordanienne de football, les joueurs et les supporters, en référence à la nature de ses liens avec les différents acteurs du football jordanien.
Ezzaki a conclu en affirmant que sa priorité était d'accomplir sa mission et de travailler au développement de la sélection, précisant qu'il n'accordait pas beaucoup d'importance à ce qui se dit en dehors du terrain.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.