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Badou Ezzaki, sélectionneur de la Jordanie, a envoyé des messages clairs sur la suite de son aventure avec la sélection jordanienne après la victoire en match amical face à l'Australie. Alors que des informations de presse évoquaient un possible départ, il a assuré que sa priorité restait le développement de l'équipe et la poursuite du travail pour atteindre ses objectifs.

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Dans des déclarations accordées au site marocain « Hesport », le technicien marocain a estimé que la victoire face à l'Australie constituait une étape importante pour tirer des leçons et des enseignements utiles à la préparation des prochaines échéances. Il a souligné que gagner reste essentiel en football, mais que ce n'est pas le seul objectif des matchs amicaux.

Ezzaki a expliqué que ce succès était le fruit des gros efforts consentis par les joueurs, du travail accompli par les différents staffs, ainsi que de l'engagement de la Fédération jordanienne de football. Selon lui, ce résultat positif reflète l'ampleur du travail collectif au sein de la sélection et donne au groupe un élan pour poursuivre sa préparation en vue des défis à venir.

Le sélectionneur a insisté sur le fait que son attention ne se limite pas aux résultats, mais porte aussi sur la poursuite du travail, la progression et l'amélioration des performances. Il a assuré que la Jordanie dispose de bonnes qualités qui lui permettent d'élever son niveau de jeu dans les prochains mois, et que le groupe est capable d'atteindre les objectifs fixés s'il conserve son sérieux et son implication.

Dans ce contexte, le technicien marocain a indiqué que capitaliser sur les victoires exige de continuer à travailler dur sans se contenter des acquis, alors qu'il faut encore faire progresser les joueurs et renforcer la capacité de la sélection à aborder les prochaines échéances, à la hauteur des ambitions placées en la Jordanie.

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Par ailleurs, Ezzaki est revenu sur les informations de presse évoquant un possible départ. Il a affirmé être un entraîneur professionnel entretenant de bonnes relations avec les dirigeants de la Fédération jordanienne de football, les joueurs et les supporters, en référence à la nature de ses liens avec les différents acteurs du football jordanien.

Ezzaki a conclu en affirmant que sa priorité était d'accomplir sa mission et de travailler au développement de la sélection, précisant qu'il n'accordait pas beaucoup d'importance à ce qui se dit en dehors du terrain.