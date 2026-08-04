L’AZ va revenir à la charge auprès du FC Groningue pour Thom van Bergen, rapporte Voetbal International. Le club d’Alkmaar avait déjà tenté sérieusement sa chance plus tôt cet été pour arracher l’attaquant, mais cela n’avait rien donné.

Selon toute vraisemblance, cette première offre s’élevait déjà à environ cinq millions d’euros, mais Groningue ne juge donc pas cela suffisant. On ignore ce que l’AZ est désormais prêt à offrir pour Van Bergen, mais selon VI, le club semble disposé à se rapprocher « de la somme demandée » par Groningue.

Van Bergen voit lui-même d’un bon œil un transfert vers l’AZ. L’attaquant a marqué neuf fois en Eredivisie la saison dernière et estime qu’il est temps de franchir un nouveau cap dans sa carrière. Le jeune international néerlandais laisse les deux clubs décider.

Le regain d’intérêt de l’AZ pour Van Bergen semble indiquer que Troy Parrott est en partance. L’attaquant irlandais suscite l’intérêt de plusieurs clubs étrangers, West Ham United tenant actuellement la corde. Le club relégué devra toutefois débourser 30 millions d’euros.

Entre-temps, l’AZ a déjà annoncé que Mexx Meerdink serait l’avant-centre numéro un la saison prochaine. Derrière lui, l’entraîneur Leeroy Echteld peut aussi compter sur Jizz Hornkamp, Bendegúz Kovács et Sem van Duijn. Van Bergen devra donc lutter avec eux pour gagner sa place.

Pour Groningue, le départ de Van Bergen représenterait une lourde perte. La saison dernière, l’attaquant travailleur avait encore été élu Joueur de l’année chez la Fierté du Nord.