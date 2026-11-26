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Ayoub Oufkir a été décisif jeudi pour l’AZ. Entré après la pause face au Sparta Prague, le Marocain a largement contribué, avec deux buts, à la remarquable victoire 4-2. Ziggo Sport : les consultants Youri Mulder et Khalid Boulahrouz ne tarissent pas d’éloges sur l’ailier.

Oufkir est entré à la 56e minute. Après la superbe égalisation de l’autre ailier, Ro-Zangelo Daal, il a marqué le but du 3-2 d’une frappe de l’extérieur de la surface. Il a également inscrit le but du 4-2 sur une contre-attaque.

« Deux buts magnifiques d’un joueur magnifique qui, malheureusement… Bon, on sait », lance Mulder, faisant référence au choix récent d’Oufkir de représenter le Maroc plutôt que les Pays-Bas. « Ce petit mouvement pour rentrer à l’intérieur, puis ce pas supplémentaire parce qu’il voit un défenseur venir vers lui… », s’enthousiasme le consultant devant les images du but du 3-2.

Sur le but du 4-2, Oufkir a pris à contre-pied le dernier défenseur avant de marquer d’une frappe du droit. « Pouvoir éliminer des deux côtés et frapper du gauche comme du droit, c’est de l’or. Là aussi, il la met magnifiquement au fond. Excellent. »

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Boulahrouz espère que l’entraîneur Leeroy Echteld maintiendra Oufkir dans l’équipe. « J’espère qu’il va s’imposer au poste d’ailier droit. Patati a eu tellement d’occasions… Même chose pour Byskov. Il faut avancer, obtenir des résultats en équipe. La baisse de niveau est trop importante et, avec ce garçon, on peut avancer. Il progresse sans cesse et commence à accompagner ses performances de buts et de passes décisives. »

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Oufkir s’est présenté devant la caméra avec un grand sourire. « Une soirée magnifique. C’est un vrai plaisir, une sensation tellement agréable de marquer et d’être important pour l’équipe. Je dois aussi dire qu’on a bien abordé la seconde période. Et bien sûr, après la remontée de bretelles de l’entraîneur dans le vestiaire… C’est fantastique, cette façon qu’on a ces derniers temps de renverser les matches pour les gagner. »

« Ça n’allait pas en première période. On faisait quand même de notre mieux. À la pause, l’entraîneur nous l’a évidemment fait savoir, parce qu’on veut gagner et qu’on doit gagner ce genre de matches. Ensuite, tout s’est très bien passé, collectivement et individuellement. Ça me rend vraiment heureux, c’est fantastique. »

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« Marquer de tels buts en Ligue Europa, et celui de Ro’tje aussi, c’est magnifique, non ? Fantastique. Ce sont de belles semaines, c’est certain, et j’espère que ça ira de mieux en mieux. On va tout donner pour tirer le maximum de chaque match. »

Oufkir qualifie également de « fantastique » le fait de célébrer la victoire avec les supporters. « Tout a été parfait aujourd’hui. Je pourrais continuer à dire “fantastique”, mais tout a vraiment été parfait », déclare Oufkir. Après son interview, il reçoit à nouveau les éloges des personnes présentes en studio.

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« Quel garçon sympa, c’est formidable, non ? », dit le présentateur Wytse van der Goot. « Ça fait plaisir à voir. » Mulder renchérit : « Il a les yeux qui pétillent, comme pour dire : “On a joué en Coupe d’Europe !” », déclare le directeur technique de Schalke 04.