Ayase Ueda a peut-être déjà disputé son dernier match avec Feyenoord

Il y a de très fortes chances qu’Ayase Ueda quitte encore Feyenoord dans les prochains jours. C’est ce que rapporte le suiveur du club Martijn Krabbendam pour le compte de Voetbal International.

L’attaquant japonais suscite un intérêt très appuyé de la part d’un club engagé en Ligue des champions, dit-on. L’identité de ce club n’est pas précisée.

On sait en revanche que Fenerbahçe avait montré de l’intérêt pour Ueda plus tôt lors de cette période de transferts. Le club s’est qualifié plus tôt cette semaine pour la phase principale de la Ligue des champions. Ueda a également été associé à Ipswich, mais le club ne devrait donc vraisemblablement pas passer à l’action.

Selon Krabbendam, il y a de fortes chances qu’Ueda ait déjà disputé son dernier match pour Feyenoord. C’était ce dimanche, contre l’ADO La Haye. Ueda y a encore inscrit le but qui a relancé son équipe lors du match nul 2-2.

Avec Nacho Ferri, Feyenoord a déjà recruté un nouvel attaquant, mais après ses premières apparitions, on peut encore se demander s’il est l’homme idéal pour succéder à Ueda. Par ailleurs, Shaqueel van Persie est le seul autre avant-centre, puisque Casper Tengstedt va partir pour Toulouse.

Dévy Rigaux devrait donc encore se manifester sur le marché des transferts. « Il faudra attendre les prochains jours », a fait savoir l’entraîneur Giovanni van Bronckhorst dimanche au micro d’ESPN.

« Il est clair que Dévy travaille là-dessus et j’espère qu’il va encore se passer quelque chose. C’est au club de voir si, financièrement, il est possible de recruter des joueurs, ce n’est pas à moi de le faire », a ajouté Van Bronckhorst.