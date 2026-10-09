Aveu surprenant de Hadj Moussa au sujet de l'échec de son transfert vers Al-Ittihad

L'Algérien Anis Hadj Moussa, ailier du club néerlandais de Feyenoord, a levé le voile sur sa position concernant l'échec de son transfert à Al-Ittihad lors du dernier mercato estival, affirmant qu'il se sent heureux au sein de son club actuel, malgré l'intérêt sérieux manifesté par le club de Djeddah pour s'attacher ses services avant l'enlisement des négociations entre les deux parties.

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Al-Ittihad s'était activé pour recruter Hadj Moussa et lui avait présenté une offre financière alléchante, mais les négociations ne se sont pas conclues par un accord avec Feyenoord, si bien que le joueur algérien est resté au sein de l'équipe néerlandaise, dans un climat d'incertitude quant à son avenir jusqu'à la fermeture du marché des transferts estival aux Pays-Bas.

Dans un entretien accordé au magazine « Voetbal International », Hadj Moussa a évoqué l'échec de l'opération, expliquant qu'il ne ressentait aucun regret d'être resté à Feyenoord et qu'il considérait ce qui s'était passé comme une chose normale pouvant arriver à n'importe quel footballeur au cours de sa carrière professionnelle.

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Le joueur algérien a déclaré : « Je suis très heureux, comme je l'ai dit. Ce sont des choses qui peuvent arriver à n'importe quel footballeur. Au final, je suis resté, et j'en suis très heureux. »

Les répercussions des négociations s'étaient répercutées sur la situation de Hadj Moussa au sein de Feyenoord, puisqu'il a été absent du match face au NEC, après que Giovanni van Bronckhorst a estimé qu'il n'était pas suffisamment présent mentalement pour prendre part à la rencontre. Des rapports ont également fait état d'un retard du joueur le jour du match, parmi les circonstances qui ont entouré son absence.

Malgré cela, van Bronckhorst a tenu à saluer les qualités de l'ailier algérien, le qualifiant d'« artiste », en référence à son talent et à sa capacité à offrir des touches techniques remarquables sur le terrain, ce qui a été bien accueilli par le joueur.

Hadj Moussa a réagi à l'éloge de son entraîneur en déclarant : « Cela me fait plaisir qu'un grand joueur comme lui dise ces mots, et j'en suis très heureux », confirmant ainsi sa volonté de poursuivre son parcours avec Feyenoord, après que les tentatives de son transfert à Al-Ittihad se sont achevées sans accord entre les deux clubs.