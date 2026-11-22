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Peter Schmeichel, légende de Manchester United, a lancé un sévère avertissement sur la situation de son ancienne équipe après la lourde défaite face à Liverpool. Selon lui, Manchester United risque désormais d'être entraîné dans la lutte pour le maintien, après une chute inquiétante de ses résultats qui l'a fait plonger dans le bas du classement de la Premier League.

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Manchester United a subi une lourde défaite face à Liverpool (4-0) à Anfield , lors d'une rencontre marquée par l'expulsion de Leny Yoro après seulement huit minutes de jeu, obligeant son équipe à terminer le match à dix. Liverpool a profité de cette supériorité numérique : Dominik Szoboszlai a ouvert le score sur le coup franc consécutif à la faute, avant que Florian Wirtz n'inscrive le deuxième but. Rio Ngumoha et Victor Muñoz ont ensuite ajouté deux autres réalisations en seconde période, faisant de cette rencontre un début extrêmement difficile pour Mauricio Pochettino à la tête de Manchester United.

Dans des propos relayés par le quotidien anglais « The Sun », Schmeichel s'est dit inquiet à l'idée de voir Manchester United terminer la saison très loin au classement, expliquant qu'une dixième ou une douzième place pourrait constituer un résultat acceptable au vu de la situation actuelle de l'équipe, désormais proche de la zone de relégation.

L'ancien gardien danois a ajouté : « Honnêtement, Manchester United peut-il terminer la saison à la dixième ou à la douzième place ? Ce serait bien. Je sais que c'est absurde de dire ça, mais nous sommes dans la zone de relégation. »

La défaite face à Liverpool a fait reculer Manchester United à la 19e place de Premier League (8 points), plaçant l'équipe dans une situation extrêmement délicate, d'autant que l'écart avec Arsenal, leader du championnat, atteint désormais 20 points, alors qu'il reste encore 27 matchs à disputer avant la fin de la saison.

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Pour Schmeichel, l'image renvoyée actuellement par Manchester United est celle d'une équipe menacée de relégation. Il insiste sur le fait que la priorité doit être de quitter le bas du classement, plutôt que de penser à la course aux places qualificatives pour les compétitions européennes ou à retrouver le rang du club parmi les grands d'Angleterre.

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La légende de Manchester United a déclaré : « Cette équipe ressemble à une équipe menacée de relégation, donc l'objectif doit désormais être d'éviter la descente. »

Schmeichel a souligné qu'il était encore trop tôt pour se prononcer définitivement sur le sort de l'équipe, mais il a mis en garde contre la poursuite de telles performances et de tels résultats à l'approche de la seconde moitié de la saison, assurant que le mois de mars serait une étape importante pour déterminer la situation des équipes qui luttent pour le maintien.

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Il a poursuivi : « Nous avons tous joué en Premier League, donc nous savons que nous sommes en novembre et que nous approchons de décembre. Ce n'est pas vraiment maintenant que ça se joue, mais quand nous arriverons en mars. S'ils continuent comme ça pendant longtemps, je veux dire, il y aura un problème. »

Malgré ses vives critiques, Schmeichel s'est montré confiant dans la capacité de Mauricio Pochettino à régler certains des problèmes dont souffre l'équipe, tout en écartant la possibilité de bâtir une équipe capable de jouer le titre en Premier League avec l'effectif actuel.

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Il a ajouté : « Mais je pense, au moins, que j'ai confiance en sa capacité à corriger ces choses. Il ne pourra jamais construire une équipe qui remporte le titre, pas avec ces joueurs. »

De son côté, Pochettino n'a pas éludé la question de la position de Manchester United au classement. Interrogé sur la possibilité de voir son équipe se retrouver dans la lutte pour le maintien, il a reconnu qu'il s'agissait de la réalité actuelle à laquelle il fallait faire face, demandant à ses joueurs de se concentrer sur la conquête de victoires lors des prochains matchs.

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Ces déclarations placent Manchester United face à un défi de taille dans les semaines à venir, car le problème ne se limite plus à la défaite contre le rival historique Liverpool : il s'étend désormais à la position de l'équipe au classement et à l'inquiétude grandissante quant à sa capacité à s'éloigner de la zone dangereuse.