L'équipe d'Argentine a dominé son homologue égyptienne dans un duel hors du terrain, en marge de leur rencontre de la Coupe du monde 2026.

Les Pharaons vont défier l’Albiceleste dans quelques instants au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Quelques minutes avant le coup d’envoi, Nawaf Al-Aqil, journaliste saoudien de la chaîne « Thamania », a constaté que les supporters argentins avaient largement pris le dessus sur leurs homologues égyptiens au stade d’Atlanta.

Sur son compte X, il a publié : « Sans exagération, pour chaque supporter égyptien présent ici au stade d’Atlanta, il y a 100 supporters argentins. C’est une véritable invasion dans le stade. »

Les Pharaons disputent ce stade de la compétition pour la première fois, ayant toujours été éliminés au premier tour lors de leurs trois participations précédentes.

De leur côté, les coéquipiers de la légende Lionel Messi visent une quatrième étoile, après leurs sacres de 1978, 1986 et 2022.