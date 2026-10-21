Al Ahly a arraché un nul spectaculaire face à El Qanah (3-3), ce mercredi soir au stade du Caire, dans le cadre de la septième journée du championnat d'Égypte de première division.

Avec ce résultat, le total du géant rouge grimpe à 17 points, à la deuxième place du classement du championnat, à 4 points de Pyramids, leader avec un parcours parfait, tandis qu'El Qanah porte son total à 8 points, à la onzième place.

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Omar Al Saï a ouvert le score pour Al Ahly, à la 18e minute, sur une passe décisive de Mohamed Hany, que le jeune joueur a conclue d'une seule touche au fond des filets.

Mais El Qanah a égalisé moins d'un quart d'heure plus tard, lorsque Mody Chalata a inscrit un but sur une magnifique frappe que le gardien Mostafa Chobeir s'est contenté de regarder, à la 32e minute.

Al Ahly a refusé de sortir de la première période sur un nul, puisque la star marocaine, Achraf Bencharki, a marqué le deuxième but de son équipe à la 43e minute.

Le sursaut d'El Qanah

El Qanah a fortement pressé en début de seconde période, pour arracher de nouveau l'égalisation à la 54e minute, Hazem Abdel Settar reprenant un renvoi de Chobeir.

À la 80e minute, Yassine Meriah, défenseur d'Al Ahly, a inscrit contre son camp le troisième but d'El Qanah, en tentant d'éloigner le ballon devant Mohamed Hamdy Zaki.

Mais le défenseur marocain, Achraf Dari, a réussi à offrir l'égalisation au géant rouge (3-3) à la (90e+3), lorsqu'il a placé une tête que la défense d'El Qanah n'a pas réussi à repousser avant qu'elle n'ait franchi la ligne de but, permettant à Al Ahly de sortir de la rencontre avec le moindre mal.



