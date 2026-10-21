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Al Nassr v Neom SC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traduit par

Avec un geste étrange : Cristiano Ronaldo sème le doute chez les supporters d'Al-Nassr

C. Ronaldo
Al-Faisaly vs Al Nasr FC
Al-Faisaly
Al Nasr FC
Saudi Pro League
Portugal
Arabie saoudite

Que veut dire la star portugaise ?

Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, a suscité la perplexité des supporters du club avec un geste étrange, après la victoire face à Neom en Saudi Pro League.

Al-Nassr s'est imposé face à son hôte Neom sur le score de 1-0, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes hier mardi, au stade Al-Awwal Park, dans la capitale saoudienne Riyad, pour la dixième journée de la Saudi Pro League.

Le club d'Al-Nassr a publié, via son compte officiel sur le réseau "X", une vidéo de Cristiano Ronaldo au moment où il quittait le terrain après le match, en train de faire un geste étrange.

Le club de la capitale a commenté ce geste en déclarant : "Ronaldo vous demande : devinez, qu'est-ce que c'est ?", amenant les supporters d'Al-Nassr à échanger leurs suppositions en commentaires, sans parvenir à une réponse définitive.

La star portugaise n'a pas affiché son meilleur niveau lors du match face à Neom, où elle a manqué un penalty dans le temps additionnel de la première mi-temps, mais elle a disputé l'intégralité de la rencontre sans être remplacée.

Le nom de la star portugaise est associé à l'acquisition de 20 % des parts du club d'Al-Nassr au cours de la prochaine période, alors que la société américaine "RedBird Capital", propriétaire du Milan AC, souhaite obtenir 70 % de ses parts.

Rappelons que Ronaldo a participé à 10 matches avec Al-Nassr depuis le début de la saison en cours, durant lesquels il n'a réussi à inscrire que 5 buts, soit une moyenne d'un but tous les deux matches.

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