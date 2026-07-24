Dans une ironie de l'histoire dont le protagoniste est José Mourinho, le Barça a pris sa revanche après 28 ans d'attente, en s'imposant largement face à son voisin catalan le CE Europa sur le score de 4-1, lors du match amical qui a opposé les deux équipes.

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte à la finale de la Coupe de Catalogne en 1998, lorsqu'Europa, surnommé « Escapulats », avait créé une énorme surprise en décrochant le titre aux dépens du Barça aux tirs au but. Celui qui dirigeait alors la formation catalane depuis le banc n'était autre que José Mourinho lui-même, qui occupait à l'époque le poste d'adjoint de l'entraîneur Louis van Gaal.

Vingt-huit ans après cette défaite, le Barça a rétabli l'honneur de la meilleure des manières, en imposant sa domination sur le déroulement de la rencontre et en la scellant par un quadruplé signé tour à tour par Ibrahim Diarra, Héctor Fort, Ibrima Toncara et Álex González, tandis que Flavio a inscrit l'unique but d'Europa.

L'équipe de l'entraîneur Flick, qui comptait un grand nombre de joueurs de l'académie, a pris le dessus sur son adversaire et s'est imposée sur le score de 4-1. Mais sur le fond, le résultat n'avait pas grande importance, car l'objectif était de commencer à emmagasiner de l'expérience, d'offrir aux joueurs l'occasion de jouer et d'évaluer leur condition physique.

En réalité, Flick a aligné une formation qui ne ressemblait guère à celle qui disputera la saison officielle, avec la présence d'un grand nombre de joueurs de l'équipe réserve et même des équipes de jeunes.

Le joueur de l'académie de la Masia Hamza Abdelkarim a attiré tous les regards, après avoir disputé sa première apparition avec l'équipe première et livré une prestation remarquable, confirmant sa forte présence parmi les jeunes visages.

Le Barça a dominé le déroulement de la rencontre dès le début et a réussi à ouvrir le score par l'intermédiaire de Brian Fariñas à la 30e minute, avant qu'Hamza Abdelkarim n'ajoute le deuxième but à la 32e minute. Europa a répliqué en réduisant l'écart à la 42e minute, si bien que la première période s'est achevée sur un avantage du Barça de 2-1.

En seconde période, la formation catalane a affiché une plus grande efficacité offensive, inscrivant deux buts supplémentaires pour sceller la rencontre sur le score de 4-1.

La rencontre a été marquée par une prestation remarquable de Gil Fernández, qui a livré un niveau exceptionnel au milieu de terrain, tandis qu'Ibrima Toncara a également brillé avec force.

Ter Stegen est entré en jeu pour toute la seconde période, malgré son prêt sur le point d'être finalisé à l'Ajax. En revanche, Adjeimi a été écarté de la liste du match.

Cette victoire constitue un début encourageant pour l'entraîneur Hansi Flick, qui s'est essentiellement appuyé sur les jeunes joueurs en l'absence de la plupart des stars internationales.