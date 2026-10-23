Abdullah Al-Hamdan, l'attaquant d'Al-Nassr, a offert à son équipe un début idéal face à Al-Faisaly, après avoir réussi à secouer les filets dès les premières minutes de la rencontre qui oppose les deux formations dans le cadre de la onzième journée du championnat saoudien Roshn des professionnels.

Le but d'Al-Hamdan est intervenu à la 4e minute, offrant à Al-Nassr un avantage précoce dans la rencontre et récompensant la confiance du technicien australien Ange Postecoglou, qui a décidé de le titulariser dans le onze de départ à la place du Brésilien Angelo Gabriel.

Selon le réseau de statistiques « Opta », Al-Hamdan a inscrit le but le plus rapide de sa carrière en championnat saoudien des professionnels, et a par ailleurs porté son total à trois buts cette saison, égalant son meilleur bilan offensif sur une seule saison dans la compétition.

L'attaquant saoudien avait déjà inscrit trois buts lors de quatre saisons différentes, à savoir 2019-2020, 2020-2021, 2023-2024 et 2025-2026, répétant ainsi sa performance offensive lors de la saison en cours, avec la possibilité de s'emparer seul de son meilleur bilan personnel s'il continue à marquer au cours des prochains matchs.

Ce but offre à Al-Hamdan un précieux coup de pouce moral, d'autant plus qu'il est survenu dès les premières minutes du match où il a eu l'occasion d'être titulaire, confirmant sa capacité à exploiter les occasions qui se présentent et plaçant Postecoglou devant une option offensive qui a prouvé son efficacité très tôt face à Al-Faisaly.