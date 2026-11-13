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Muhammad Sharaf Eldeen
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Avec Salah aux commandes : une composition offensive de l'Égypte pour les débuts d'Ali Maher

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Ali Maher, le nouveau sélectionneur de l'Égypte, a dévoilé le onze de départ des Pharaons pour affronter le Malawi, lors du match qui opposera les deux sélections ce vendredi soir au stade international du Caire, dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires qualificatives pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2027.

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Ali Maher a opté pour une composition offensive, s'appuyant sur le trio Mohamed Salah, Omar Marmoush et Mahmoud Trezeguet en pointe, dans le but d'imposer sa domination sur la rencontre et de presser la défense du Malawi dès le coup d'envoi, avec la présence d'Ahmed Sayed Zizo et de Nasser Maher au milieu de terrain pour soutenir les mouvements offensifs.

La rencontre débutera à 21 heures, heure du Caire, et à 22 heures, heure de La Mecque, pour la première apparition officielle du nouveau staff technique dirigé par Ali Maher, qui a pris ses fonctions moins de 48 heures avant le début du rassemblement actuel de l'Égypte.

La composition de l'équipe d'Égypte pour affronter le Malawi se présente comme suit :

Gardien de but : Mostafa Shobeir.

Défense : Mohamed Hany, Ramy Rabia, Hossam Abdelmaguid, Ahmed Fatouh.

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Milieu de terrain : Mohanad Lasheen, Ahmed Sayed Zizo, Nasser Maher.

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Attaque : Mahmoud Trezeguet, Mohamed Salah, Omar Marmoush.

Cette composition reflète une orientation offensive claire d'Ali Maher, avec la présence de trois joueurs dotés de grandes capacités de percée, de création d'occasions et de finition, à savoir Salah, Marmoush et Trezeguet, aux côtés de Zizo, capable de monter depuis le milieu de terrain et de contribuer à accroître la densité offensive.

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En revanche, Mohanad Lasheen a la charge d'assurer l'équilibre au milieu de terrain, tandis que Ramy Rabia et Hossam Abdelmaguid dirigent la défense, épaulés par Mohamed Hany et Ahmed Fatouh sur les côtés.

La situation de l'équipe d'Égypte dans les éliminatoires

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L'Égypte aborde cette rencontre en tête du classement du groupe 2, avec 4 points, après avoir entamé son parcours par un match nul et vierge face à l'Angola lors de la première journée, avant de signer une large victoire sur le Soudan du Sud sur le score de cinq buts à zéro lors de la deuxième journée.

L'Égypte et l'Angola comptent le même nombre de points, mais les Pharaons devancent leur adversaire à la différence de buts, tandis que le Malawi occupe la troisième place avec 3 points, le Soudan du Sud fermant la marche sans aucun point.

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Cette rencontre revêt une importance particulière pour Ali Maher, qui cherche à réussir ses débuts dans sa nouvelle mission et à conserver la tête du groupe, d'autant que l'équipe disputera deux matches consécutifs face au Malawi durant l'actuelle trêve internationale.

Les deux équipes doivent se retrouver mardi prochain au Malawi, dans le cadre de la quatrième journée des éliminatoires.

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Les deux premiers du groupe se qualifient pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2027, organisée par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, du 19 juin au 17 juillet 2027.

L'Égypte ambitionne d'assurer sa qualification de manière précoce, afin de poursuivre sa course vers la reconquête du titre continental, elle qui a été sacrée championne d'Afrique à 7 reprises, détenant ainsi le record de victoires dans la compétition.

Écrit parMuhammad Sharaf Eldeen

Rédacteur en chef de permanence

Résumé Professionnel

Journaliste égyptien pluridisciplinaire, je m’engage à offrir aux lecteurs une vision journalistique complète et rigoureuse. Fort d'une expérience de plus de 13 ans dans les médias écrits et audiovisuels, j’ai collaboré avec les plus grands journaux, plateformes numériques et chaînes de télévision en Égypte et dans le monde arabe. Depuis avril 2017, j’occupe les postes de Chef de vacation (Shift Manager) et Éditeur de desk chez Kooora, le premier site sportif arabe, où j'ai l'honneur d'évoluer au sein d'une équipe de journalistes d'élite.

Je suis passionné par la rédaction d'articles et d'analyses sportives logiques et accessibles — évitant toute complexité superflue — tout en observant la plus grande précision et objectivité. Je suis fermement convaincu que les préférences personnelles n'ont pas leur place dans le travail journalistique ; l'information est une responsabilité, et l'intégrité est la vertu suprême de la profession médiatique.

Parcours Personnel et Philosophie du Football

Mon histoire avec le football a commencé dès l'âge de cinq ans, alors que ma famille, passionnée par ce sport, suivait avec ferveur la Coupe du Monde 1994. Depuis lors, le football fait partie intégrante de ma vie, tant sur le terrain qu'en tant que spectateur.

L'un de mes souvenirs footballistiques les plus marquants de mon enfance est la célèbre finale historique de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et Manchester United au Camp Nou, le 26 mai 1999. Alors que le club bavarois menait (1-0), les "Red Devils" ont renversé la situation avec deux buts dans les derniers instants du match. Ce fut la première nuit où j'ai soutenu le Bayern Munich, et le géant allemand occupe toujours une place prépondérante dans mon cœur.

Domaines d'Expertise

Grâce à mon expérience dans divers secteurs de la presse et des médias, je me spécialise particulièrement dans les domaines suivants :

Histoire du Football : Connaissance approfondie de l'histoire du football européen et allemand.

Analyse Tactique : Anticipation des scénarios de match et décryptage tactique.

Scouting : Capacité à repérer les jeunes talents et à analyser leur potentiel technique.

Faits Marquants et Moments Forts

Ma mémoire est riche de nombreux événements footballistiques joyeux, mais le plus important au niveau international reste le sacre du Bayern Munich en Ligue des Champions 2001 face à Valence, marquant ma première grande joie continentale avec le club.

Mon XI de Légende :

Gardien : Manuel Neuer.

Défense : Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Milieu : Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Zinedine Zidane.

Attaque : Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário.

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