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Ali Maher, le nouveau sélectionneur de l'Égypte, a dévoilé le onze de départ des Pharaons pour affronter le Malawi, lors du match qui opposera les deux sélections ce vendredi soir au stade international du Caire, dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires qualificatives pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2027.

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Ali Maher a opté pour une composition offensive, s'appuyant sur le trio Mohamed Salah, Omar Marmoush et Mahmoud Trezeguet en pointe, dans le but d'imposer sa domination sur la rencontre et de presser la défense du Malawi dès le coup d'envoi, avec la présence d'Ahmed Sayed Zizo et de Nasser Maher au milieu de terrain pour soutenir les mouvements offensifs.

La rencontre débutera à 21 heures, heure du Caire, et à 22 heures, heure de La Mecque, pour la première apparition officielle du nouveau staff technique dirigé par Ali Maher, qui a pris ses fonctions moins de 48 heures avant le début du rassemblement actuel de l'Égypte.

La composition de l'équipe d'Égypte pour affronter le Malawi se présente comme suit :

Gardien de but : Mostafa Shobeir.

Défense : Mohamed Hany, Ramy Rabia, Hossam Abdelmaguid, Ahmed Fatouh.

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Milieu de terrain : Mohanad Lasheen, Ahmed Sayed Zizo, Nasser Maher.

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Attaque : Mahmoud Trezeguet, Mohamed Salah, Omar Marmoush.

Cette composition reflète une orientation offensive claire d'Ali Maher, avec la présence de trois joueurs dotés de grandes capacités de percée, de création d'occasions et de finition, à savoir Salah, Marmoush et Trezeguet, aux côtés de Zizo, capable de monter depuis le milieu de terrain et de contribuer à accroître la densité offensive.

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En revanche, Mohanad Lasheen a la charge d'assurer l'équilibre au milieu de terrain, tandis que Ramy Rabia et Hossam Abdelmaguid dirigent la défense, épaulés par Mohamed Hany et Ahmed Fatouh sur les côtés.

La situation de l'équipe d'Égypte dans les éliminatoires

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L'Égypte aborde cette rencontre en tête du classement du groupe 2, avec 4 points, après avoir entamé son parcours par un match nul et vierge face à l'Angola lors de la première journée, avant de signer une large victoire sur le Soudan du Sud sur le score de cinq buts à zéro lors de la deuxième journée.

L'Égypte et l'Angola comptent le même nombre de points, mais les Pharaons devancent leur adversaire à la différence de buts, tandis que le Malawi occupe la troisième place avec 3 points, le Soudan du Sud fermant la marche sans aucun point.

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Cette rencontre revêt une importance particulière pour Ali Maher, qui cherche à réussir ses débuts dans sa nouvelle mission et à conserver la tête du groupe, d'autant que l'équipe disputera deux matches consécutifs face au Malawi durant l'actuelle trêve internationale.

Les deux équipes doivent se retrouver mardi prochain au Malawi, dans le cadre de la quatrième journée des éliminatoires.

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Les deux premiers du groupe se qualifient pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2027, organisée par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, du 19 juin au 17 juillet 2027.

L'Égypte ambitionne d'assurer sa qualification de manière précoce, afin de poursuivre sa course vers la reconquête du titre continental, elle qui a été sacrée championne d'Afrique à 7 reprises, détenant ainsi le record de victoires dans la compétition.