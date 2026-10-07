L'ancien attaquant du Barça Pedro Rodríguez a officiellement annoncé sa retraite footballistique, ce mercredi, dans un message émouvant publié sur ses comptes de réseaux sociaux.

Dans son message, Pedro est revenu sur les moments forts de sa carrière et a tenu à remercier tous les clubs, les supporters et ses coéquipiers qui l'ont accompagné tout au long de son parcours dans ce sport.

Pedro a écrit sur X : « Je sens que le moment est venu. Le moment de franchir un pas en avant et d'entamer une nouvelle étape de ma vie. Je quitte (le terrain) fier d'avoir réalisé mon rêve et fier de tous ceux qui m'ont soutenu pour le concrétiser. Merci à toi, football, car tu m'as rendu si heureux. »





Pedro prend sa retraite en tant que l'une des plus grandes figures du football espagnol, après avoir remporté avec le Barça le triplé historique et le sextuplé, dans le club où il a gravi les échelons et donné le meilleur de lui-même à la suite de sa première apparition sous la houlette de l'entraîneur Pep Guardiola.

Avec la sélection espagnole, Pedro a été l'un des éléments majeurs de la génération dorée, puisqu'il a contribué au sacre lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud et de l'Euro 2012, rejoignant ainsi la liste des joueurs ayant remporté tous les grands titres.

Au cours de sa carrière hors du Barça, Pedro a laissé une empreinte marquante aussi bien en Premier League anglaise avec Chelsea, avant de rejoindre la Serie A italienne et de jouer avec la Lazio.