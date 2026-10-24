Tottenham Hotspur a poursuivi son redressement en Premier League anglaise en s'imposant précieusement sur la pelouse de Chelsea, par deux buts à zéro, lors de la huitième journée, au stade de Stamford Bridge.

Les joueurs des deux équipes n'ont pas réussi à trouver le chemin des filets au cours de la première mi-temps, qui s'est soldée par un match nul vierge.

À la 77e minute, Tottenham est parvenu à inscrire son premier but, en profitant d'une erreur du gardien de Chelsea, Mike Penders, à la suite d'un corner tiré par le joueur Mathys Fernandes.

Chelsea a évolué en infériorité numérique à partir de la 80e minute après l'expulsion de sa vedette Cole Palmer, consécutive à deux avertissements.

À environ 3 minutes de la fin du temps réglementaire, Mathys Tel a marqué le deuxième but des Spurs, à l'issue d'un superbe effort individuel, après être parti avec le ballon depuis le milieu de terrain, l'avoir dribblé puis avoir trouvé les filets d'une magnifique frappe.

L'Égyptien Omar Marmoush a pris part au onze de départ de Tottenham et a cédé sa place en tant que remplaçant à la 65e minute.

Tottenham a ainsi réussi à signer sa deuxième victoire consécutive, après avoir connu des difficultés lors des 6 premières journées de Premier League.

Les Spurs ont perdu à 3 reprises et ont également fait match nul lors de 3 rencontres, avant leur victoire lors de la dernière journée face à Coventry City, puis leur succès contre Chelsea.

Avec ce résultat, Tottenham porte son total à 9 points et occupe la 12e place, tandis que le total de Chelsea reste figé à 13 points, à la quatrième position.