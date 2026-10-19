Avec la participation d'un prince saoudien : le début du projet géant de Ronaldo et Roberto Carlos

La dernière étape pour les deux légendes du Brésil, Ronaldo et Roberto Carlos, s'est concrétisée, faisant d'eux des actionnaires du club Inter de Limeira, un club modeste qui disputera la deuxième division brésilienne (Serie B) la saison prochaine.

Le 31 août, l'assemblée générale du club brésilien a approuvé, à la majorité de 53 voix contre une, le rachat par une société — à laquelle sont liés les deux anciens joueurs — d'une participation de 80 % dans la nouvelle structure institutionnelle du club, connue au Brésil sous le nom de « société anonyme de football » (SAF).

L'accord a été officiellement signé ce lundi, tandis que les 20 % restants demeureront entre les mains du club lui-même, selon le journal espagnol « As ».

Enrico Ambrogini est l'entrepreneur qui mène ce projet, lequel réunit — selon le réseau brésilien « Globo Esporte » — Ronaldo, Roberto Carlos et le prince saoudien Abdallah ben Saad ben Abdelaziz Al Saoud.

En juillet dernier, Roberto Carlos a révélé que l'un des autres partenaires était d'origine africaine.

Dans des déclarations rapportées par le réseau « Globo Esporte » au mois de septembre, Ambrogini a affirmé qu'il s'agissait d'un « projet colossal » et qu'il « se distinguait totalement de toute autre expérience que le Brésil ait connue en matière de SAF (la transformation d'un club de football en société) ».

Selon la même source, le groupe commercial qui prendra en charge la gestion du club compte investir jusqu'à 76 millions d'euros sur une période de dix ans ; étant entendu que ce montant pourrait évoluer en fonction de la croissance de la nouvelle entité et du degré de réalisation des objectifs fixés.

Le plan d'affaires présenté — selon ce qu'a indiqué le site « Globo Esporte » — prévoit un investissement d'au moins 31 millions d'euros sur 15 ans.

Il est prévu d'investir 3,3 millions d'euros au cours de la période comprise entre 2026 et 2027, des sommes destinées à la restructuration du club et au remboursement de ses dettes.

Sur le plan sportif, l'objectif est de revenir en première division (Serie A) et, dans ce contexte, Danilo Mauf, l'actuel président du club « Inter de Limeira », s'est interrogé : « Pourquoi pas ? ».

Ambrogini a déclaré à « Globo Esporte » : « Ronaldo, Roberto Carlos et tous les participants au projet ressentent un grand enthousiasme ; ils y voient un formidable défi et l'abordent avec une immense impatience. Nous savons que la tâche ne sera pas facile, mais tout le monde est motivé à offrir une gestion solide. »



