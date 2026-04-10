Avec l’appui des arbitres, Walid Al-Faraj s’apprête-t-il à rallumer le conflit avec les supporters d’Al-Nasr ?

Le journaliste sportif saoudien Walid Al-Faraj a déclenché une vive polémique parmi les supporters d’Al-Nassr en publiant un tweet énigmatique sur son compte officiel X.

Al-Faraj a écrit : « En trente ans de journalisme sportif, je n’ai jamais vu, qu’il s’agisse du niveau local, régional, continental ou mondial, des supporters défendre aussi constamment les arbitres. »

Il a ajouté : « Les arbitres sont toujours le bouc émissaire que tout le monde attaque en réaction émotionnelle aux événements des matchs. Il se passe quelque chose d’étrange cette saison, nous sommes face à une situation exceptionnelle. »

Bien que le journaliste saoudien n’ait pas cité de club précis, les supporters d’Al-Nassr ont répondu en masse, convaincus d’être la cible de cette allusion.

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Son intervention est survenue quelques heures après les erreurs d’arbitrage pointées lors de la rencontre Al-Ahli-Al-Fayha, comptant pour la 29^e journée du championnat Roshen, qui a déclenché une vive polémique.

Bien que le club n’ait pas pris part à la rencontre, plusieurs médias internationaux ont suggéré qu’il était impliqué dans ces erreurs, certains alléguant qu’il aurait cherché à favoriser sa star portugaise Cristiano Ronaldo dans la course au titre.

Le club d’Al-Nassr, leader de la Saudi Pro League avec 70 points (deux longueurs devant Al-Hilal et quatre devant Al-Ahli), compte toutefois un match en moins que ses deux poursuivants.

Rappelons que Walid Al-Faraj s’est déjà retrouvé au cœur de plusieurs tensions avec les fans d’Al-Nassr ces derniers mois, notamment en raison de ses critiques répétées du gardien Nawaf Al-Aqidi, surtout en équipe nationale.