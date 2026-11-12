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Avec l'aide de Mbappé : le Real Madrid refuse de renoncer dans le dossier Olise

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La star française Michael Olise réalise une saison remarquable avec son club du Bayern Munich, mais son avenir à long terme pourrait s'écrire loin du géant bavarois.

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Le réseau GFFN, citant le journal « L'Équipe », a indiqué que l'intérêt du Real Madrid pour le recrutement d'Olise n'avait pas faibli.

Le Bayern Munich avait informé le Real Madrid, l'été dernier, que la présentation d'une offre dépassant les 500 millions d'euros ne serait pas suffisante pour permettre le départ d'Olise.

Le contrat du meneur de jeu français avec le Bayern Munich court jusqu'en 2029, et le club allemand devrait intensifier ses efforts dans les prochains jours afin de le prolonger.

Néanmoins, Michael Olise reste une cible du Real Madrid. Lorsqu'il rejoint le rassemblement de l'équipe de France, des joueurs comme Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté et Eduardo Camavinga prennent soin de lui rappeler que le stade Santiago Bernabéu est un endroit formidable pour pratiquer le football.

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Le journal L'Équipe souligne qu'en cas d'échec du Bayern Munich dans ses démarches pour prolonger le contrat du joueur français, celui-ci pourrait devenir disponible lors du prochain mercato estival, pour une somme bien inférieure à 500 millions d'euros.

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Michael Olise a brillé lors du Mondial 2026 avec l'équipe de France, contribuant à la quatrième place des Bleus.

Olise a disputé 15 matchs cette saison avec le Bayern Munich, toutes compétitions confondues, inscrivant 12 buts et délivrant 7 passes décisives.