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Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Avec l'aide d'un ancien d'Arsenal, Benrahma imite la « mode Ronaldo » en Saudi Pro League

C. Ronaldo
S. Benrahma
Al Diriyah vs Neom SC
Al Diriyah
Neom SC
Saudi Pro League
Al Hazem vs Al Nasr FC
Al Hazem
Al Nasr FC
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Qu'a fait la star algérienne ?

L'Algérien Saïd Benrahma, la star de Neom, a marché sur les traces du Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, à l'issue du match de son équipe contre Al-Diriyah en Roshn Saudi League.

Neom s'est imposé face à Al-Diriyah sur le score de 2-1, lors de la rencontre qui les a opposés ce vendredi au stade Al-Awwal Park, dans la capitale saoudienne Riyad, à l'occasion de la douzième journée de la Roshn League.

À la fin du match, Benrahma a été élu homme du match, après avoir livré des prestations remarquables et inscrit le premier but dans les filets d'Al-Diriyah sur penalty.

Toutefois, la star algérienne a tenu à faire venir le Français Alexandre Lacazette, ancien attaquant d'Arsenal et désormais joueur de Neom, pour partager avec lui ce trophée, après qu'il eut marqué le deuxième but qui a conduit l'équipe à la victoire.

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06 nov. 2026

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Cristiano Ronaldo avait été le premier à renoncer au trophée d'homme du match lors de la saison en cours de la Roshn League, l'ayant offert à son coéquipier Abdullah Al-Hamdan, après la victoire 3-1 face à Al-Faisaly, vendredi dernier, lors de la onzième journée.

Sami Al-Jaber, légende du football saoudien, avait critiqué la répétition de ce geste durant la saison en cours de la Roshn League, après que Ronaldo l'eut fait, estimant que c'était devenu une « mode » à laquelle il fallait mettre un terme.

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