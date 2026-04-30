Joris Mathijsen est officiellement le nouveau directeur technique du Fortuna Sittard, a annoncé le club limbourgeois jeudi sur ses canaux officiels. Âgé de 46 ans, il a signé un contrat jusqu’en milieu d’année 2029.

Cette nomination était attendue depuis plusieurs semaines, elle est désormais actée. Mathijsen prendra ses fonctions le 1er juin et succédera à Américo Branco, qui quitte le club.

Sur le site officiel du club, le nouveau dirigeant déclare : « J’ai eu des discussions fructueuses et constructives avec la direction du club. Je me réjouis de prendre mes fonctions à la fin de la saison et de continuer à construire ensemble dans les années à venir, dans le but de professionnaliser davantage toutes les composantes du club. »

Le directeur général Martijn Merks se félicite de cette nomination : « Nous sommes ravis d’accueillir Joris au sein de Fortuna, et d’avoir finalisé ce recrutement rapidement après l’annonce du départ d’Américo. Il correspond parfaitement au profil que nous recherchions : jeune, motivé, doté d’un vaste réseau et soucieux du développement du centre de formation. »

« Les discussions se sont déroulées dans une ambiance agréable et constructive ; nous nous sommes rapidement mis d’accord. Nous sommes convaincus que Joris apportera une contribution importante au renforcement de Fortuna en tant que club stable de l’Eredivisie », a déclaré Merks.

Mathijsen, qui a disputé 84 sélections avec les Oranje en tant que défenseur, était sans club depuis juillet après avoir joué pour Willem II et l’ADO Den Haag.

À Sittard, sa mission principale consistera à vendre Mohamed Ihattaren. L’option d’achat inscrite dans son contrat ayant été récemment levée, Fortuna est assuré de percevoir une indemnité de transfert lors du départ du joueur.