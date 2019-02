Avant OL-PSG, Aulas dénonce le soutien apporté par le Qatar

Le président de l'OL a critiqué le soutien apporté par le Qatar au PSG qui, selon lui, "affaiblit le football français".

Dimanche soir, l'OL affrontera le PSG au Groupama Stadium (21h00) pour une rencontre qui s'annonce passionante, même si elle se disputera sans Neymar, en raison de sa blessure.

Dans les colonnes de l'Equipe, le président du club rhodanien, Jean-Michel Aulas, a évoqué le PSG et la situation du club francilien sur le plan financier en dénonçant le soutien du Qatar.

"Ce sont des gens très puissants et ils l'ont démontré par le passé. S'ils ont la conviction qu'ils sont dans leur bon droit, nonobstant les règles du fair-play financier, ils peuvent aller au-delà. J'ai entendu dire qu'ils étaient prêts à aller jusqu'à Bruxelles (faire un recours devant les instances européennes) pour faire tomber le fair-play financier. C'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont sûrs d'eux", a-t-il indiqué.

Puis de continuer : "L'argent vient de manière un peu artificielle, puisque c'est l'augmentation du capital d'un Etat, ce qui vient concurrencer un modèle économique avec des fonds privés. Face au capital d'un Etat, ça devient de plus en plus difficile de pouvoir lutter. Maintenant, je serais à la place du PSG, du moment ou on ne m'empêche pas de le faire et que l'on ne me sanctionne pas, j'aurais tort de me gêner. Je ferais probablement la même chose."

Pour le président de l'OL, le championnat se dispute à deux vitesses et estime que "la Fédération, et la Ligue, dans l'intérêt général, devraient prendre en compte cet aspect-là des choses. Cela affaiblit à terme le football français".