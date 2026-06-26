Avant même la conclusion de la phase de groupes, la Coupe du monde 2026 se distingue déjà comme l’édition la plus prolifique de l’histoire

La Coupe du monde 2026, organisée conjointement aux États-Unis, au Canada et au Mexique, a déjà établi un nouveau record de buts marqués avant même la conclusion de la phase de groupes.

Le Mondial 2022 détenait jusqu’alors le record de buts marqués lors d’une même édition, avec 172 réalisations en 64 matchs.

Mais l’édition 2026 a déjà pulvérisé ce record : le 173^e but, œuvre d’Auston Trusty pour les États-Unis face à la Turquie ce vendredi lors de la troisième journée du groupe D, a été officialisé par les statistiques d’Opta.

Selon le site français « Stats Foot », l’édition 2026 comptabilisait déjà 177 buts à l’issue de la deuxième journée de la troisième journée, après seulement 60 rencontres, consolidant ainsi son record historique.

Quarante-quatre rencontres restent à disputer, laissant présager un total final encore plus élevé.

À lire également :

7 équipes européennes et un représentant arabe… La FIFA annonce la qualification de 19 équipes pour le deuxième tour de la Coupe du monde