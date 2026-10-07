Des rapports de presse ont révélé que 4 clubs de Premier League anglaise avaient eu connaissance du verdict de condamnation de Manchester City avant son annonce officielle.

Le journal « Telegraph » a indiqué ce mercredi que les clubs de Manchester United, Liverpool, Arsenal et Tottenham Hotspur avaient été informés du verdict avant que le reste des clubs du championnat ne reçoive un courriel à son sujet le 25 septembre dernier.

La Premier League anglaise avait confirmé la condamnation de City dans 114 des 115 chefs d'accusation retenus contre lui, en raison d'infractions financières.

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Les quatre clubs avaient entamé en 2024 d'éventuelles procédures judiciaires qui pourraient leur permettre d'obtenir des indemnités si la condamnation de City était confirmée après l'appel. L'ampleur de ces indemnités reste floue, et le sort définitif de l'affaire n'a pas encore été tranché.

City maintient son innocence et a déposé son appel avant l'expiration du délai imparti, affirmant détenir « un ensemble complet de preuves irréfutables et incontestables » attestant qu'il n'a commis aucune infraction. L'appel sera examiné par une commission indépendante composée de 3 membres, et sa décision devrait être rendue avant la fin de l'année en cours, selon le journal britannique « Mirror ».

En cas de rejet de l'appel, City s'expose à une liste de sanctions possibles, comprenant des amendes financières, une interdiction de recrutement, un retrait de points, le retrait de titres, et jusqu'à l'exclusion de la Premier League anglaise.

Manchester City a déclaré, dans un communiqué officiel : « Le Manchester City Football Club confirme avoir déposé, à 19 heures le jeudi 1er octobre 2026, son appel complet contre l'avis de la commission de la Premier League anglaise concernant l'affaire disciplinaire. »

Et d'ajouter : « La position constante du club est que cet avis comporte, à plusieurs égards, des erreurs fondamentales manifestes de droit, de principes et de faits, et qu'il n'est pas valable. Le club est innocent des accusations portées par la Premier League anglaise, et il existe un ensemble complet de preuves irréfutables et incontestables qui soutiennent toutes ses positions dans cette affaire. »



