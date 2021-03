Avant le PSG, la promesse de Depay à l'OL

Memphis Depay, capitaine de l'OL, promet de tout donner avant le choc face au PSG.

C'est la dernière saison de Memphis Depay à l'OL et il ne compte pas la passer en touriste. Alors qu'un choc de grande envergure se profile face au PSG lors du wekend en Ligue 1, Depay promet de tout donner pour les siens.

Le capitaine @Memphis avant #OLPSG : "On a une équipe différente des autres saisons. Le coach @RudiGarcia me donne de la confiance. Je m'entends très bien avec lui. Cela se ressent sur mes performances et donc sur mes statistiques." — Olympique Lyonnais (@OL) March 19, 2021

"On va essayer d'avoir le ballon face au PSG et de bien le conserver. Je vais essayer d'être important pour mon équipe.", promet ainsi l'international batave en conférence de presse ce vendredi, dans des déclarations reprises sur le site officiel de Lyon.

"Le match de dimanche est très important face à un concurrent direct. On veut toujours faire de très gros matchs face à ces équipes.", a encore rappelé l'ancien mancunien.

"On a une équipe différente des autres saisons. Le coach Rudi Garcia me donne de la confiance. Je m'entends très bien avec lui. Cela se ressent sur mes performances et donc sur mes statistiques.", estime encore le capitaine Lyonnais, dans des propos diffusés par le compte Twitter de son équipe.

L'article continue ci-dessous

La commission de discipline a donné raison à l'OL qui avait demandé l'annulation du carton jaune reçu par Depay contre Reims et le joueur rhodanien s'est exprimé à ce sujet. "Je suis heureux que la LFP ait retiré ce carton jaune. Les arbitres sont des êtres humains qui font aussi des erreurs."

Depay est donc très motivé, le PSG est prévenu.